Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khảo sát thực hiện Nghị quyết số 06 tại xã Na Sầm

Đoàn công tác khảo sát và tham quan mô hình ứng dụng KHCN vào sản xuất tại Hợp tác xã Nông sản Toàn Thương (xã Na Sầm)

Dự chương trình có đại diện Trung ương HND Việt Nam; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cùng đại diện HND tỉnh, UBND xã Na Sầm và Hợp tác xã (HTX) Nông sản Toàn Thương.

Đoàn công tác khảo sát, tham quan mô hình ứng dụng KHCN vào sản xuất tại Cơ sở sản xuất thạch Chu Hạnh (xã Na Sầm)

Trong chương trình, đoàn đã khảo sát, tham quan mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ (KHCN) vào sản xuất tại HTX Nông sản Toàn Thương và Cơ sở sản xuất thạch Chu Hạnh (xã Na Sầm). Tiếp đó, đoàn làm việc, trao đổi về kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 06 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, sau 20 năm thực hiện nghị quyết, nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân (HVND) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn về vai trò của KHCN có chuyển biến tích cực; phương thức sản xuất từng bước chuyển từ dựa chủ yếu vào kinh nghiệm sang áp dụng giống mới, quy trình canh tác, chăn nuôi an toàn sinh học, cơ giới hóa, công nghệ thông tin và thông tin thị trường.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại chương trình

Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật được duy trì thường xuyên, bám sát sản phẩm chủ lực và nhu cầu địa phương. Vai trò cầu nối của hội giữa nông dân với cơ quan chuyên môn, ngân hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã được phát huy.

Cụ thể, các xã, phường phối hợp tổ chức tuyên truyền gần 1.400 cuộc với hơn 71.950 lượt người tham gia, nội dung tập trung vào vai trò của KHCN đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, sử dụng giống mới, quy trình sản xuất an toàn, phòng chống dịch bệnh, thương mại điện tử và chuyển đổi số; toàn tỉnh tổ chức trên 830 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học với gần 50.230 lượt người tham gia…

Đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại chương trình

Đồng thời, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 06 và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới; góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX về đẩy mạnh ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại diện Hợp tác xã Nông sản Toàn Thương phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại cuộc khảo sát, đại diện đoàn công tác của Trung ương HND Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh Lạng Sơn đạt được sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 06; khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp tại chương trình để nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX.

Đại diện đoàn đề nghị các cấp HND trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đẩy mạnh tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ KHCN, khuyến khích HVND đổi mới phương thức sản xuất, tăng cường ứng dụng công nghệ số, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp.