Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gặp mặt 96 nông dân xuất sắc 40 năm Đổi mới

Buổi gặp mặt được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 – 14-10-2026), nhằm ghi nhận những đóng góp của nông dân trong 40 năm Đổi mới, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với nâng cao giá trị nông sản.

Dịp này, đại diện 96 nông dân được vinh danh đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và tạo việc làm tại các địa phương.

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Các nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2026 tại buổi gặp mặt sáng 12-10. Ảnh: ANH THƠ

Nông dân Lưu Thị Hòa, người dân tộc Cờ Lao (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, năm 2017, bà cùng 8 hộ hội viên hội nông dân thành lập Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ thương mại tổng hợp Po Mỷ. Hợp tác xã lựa chọn mật ong hoa bạc hà và lê Đồng Văn làm sản phẩm chủ lực, phát triển theo hướng liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đến nay, chuỗi liên kết có 20 hộ nuôi ong với khoảng 1.500 đàn ong và 30 hộ trồng lê, sản lượng khoảng 80 tấn lê mỗi năm.

Nông dân Lưu Thị Hòa đến từ tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: ANH THƠ

Còn nông dân Hoàng Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Kiên Cường (tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ quá trình nghiên cứu phương pháp sản xuất cà phê chồn nhằm gia tăng giá trị hạt cà phê Tây Nguyên. Theo ông Cường, phương pháp này đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền về giải pháp hữu ích với tên gọi “Phương pháp sản xuất cà phê chồn”.

Ông Hoàng Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Kiên Cường (tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ về hành trình gia tăng giá trị hạt cà phê Tây Nguyên. Ảnh: ANH THƠ

Trên cơ sở đó, ông tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất và phát triển thương hiệu “Cà phê Chồn Kiên Cường”. Ông Cường cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, cải tiến phương pháp sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thương hiệu.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại buổi gặp mặt 96 nông dân Việt Nam xuất sắc sáng 12-10. Ảnh: ANH THƠ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh vai trò của nông dân trong công cuộc Đổi mới và phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Theo ông Lương Quốc Đoàn, từ năm 1989, Hội Nông dân Việt Nam đã phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Qua gần 40 năm thực hiện, hàng chục triệu lượt hội viên, nông dân và hợp tác xã đã được phát hiện, biểu dương, tôn vinh.

Ông Lương Quốc Đoàn cho biết, việc triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đã gắn với nhiều chính sách, đề án hỗ trợ hoạt động hội và nông dân. Trong đó có các đề án về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm, kiện toàn tổ chức Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chi hội trưởng nông dân, nông dân Việt Nam xuất sắc.

Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đặt mục tiêu nâng cao chất lượng các phong trào nông dân, giảm tính hình thức, tăng tính thực chất. Hội tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế tập thể, bảo đảm an toàn thực phẩm, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc nông sản.