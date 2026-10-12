Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gặp mặt 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới

Sáng 12-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức gặp mặt 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới - năm 2026. Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao bằng khen cho 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Ảnh: Ban Tổ chức

Theo đó, trong số 127 hồ sơ được đề cử từ Hội Nông dân 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, Hội đồng bình chọn chung khảo đã họp và bình chọn được 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới - năm 2026. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa có 3 gương nông dân được vinh danh gồm: Nông dân Nguyễn Minh Thành (xã Nam Ninh Hòa, sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn kết hợp du lịch sinh thái và bảo tồn văn hóa bản địa); nông dân Vũ Văn Vịnh (xã Đông Khánh Sơn, trồng và chăm sóc cây sầu riêng, áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp); nông dân Nguyễn Hữu Ngọc (phường Nha Trang, sản xuất, kinh doanh các loại nấm ăn, nấm dược liệu, chuyển giao kỹ thuật trồng, chế biến nấm).

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh chụp hình lưu niệm với các gương nông dân Khánh Hòa.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lương Quốc Đoàn đã biểu dương, ghi nhận những thành tích đạt được và đóng góp của 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Đồng thời, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2026), Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Cách đây tròn 40 năm, đất nước ta đứng trước dấu mốc lịch sử khi bắt đầu bước vào công cuộc đổi mới theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng. 40 năm qua, đã có hàng chục triệu lượt hội viên, nông dân, hợp tác xã được phát hiện, biểu dương, tôn vinh. Đây là những tấm gương nông dân đại diện cho thế hệ nông dân mới, có ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm xã hội, thượng tôn pháp luật; đồng thời là những điển hình xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh; tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động, có nhiều sáng kiến, phát minh được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp, tạo giá trị kinh tế và xã hội rõ nét.