Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổng kết Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' năm 2026

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo hội, đại diện các tỉnh, thành phố; các gương cán bộ hội, thanh niên tiêu biểu trên cả nước, đơn vị đồng hành cùng hơn 1.200 hội viên, thanh niên Thủ đô.

Các đại biểu dự tổng kết thực hiện nghi thức chào cờ.

Theo đồng chí Lê Hải Long, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội LHTN Việt Nam” được tổ chức gồm 7 chặng, mang ý nghĩa biểu tượng cho 7 thập niên xây dựng và phát triển của tổ chức Hội. Khởi động từ tháng 5-2026 tại Nghệ An, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 cấp Trung ương được tổ chức gắn với các địa danh lịch sử - văn hóa, các địa chỉ đỏ trên toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy trao ngọn đuốc Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cho đại diện thanh niên cả nước.

Sau 5 tháng triển khai, ngọn đuốc của hành trình đã đi qua 6 chặng, 7 điểm ở các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh và Cà Mau. Tại các địa phương, hành trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ hội, hội viên, thanh niên. Trong đó, có nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai như chào cờ, dâng hương, tri ân gia đình chính sách, hỗ trợ thanh thiếu nhi khó khăn, giáo dục truyền thống lịch sử và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia.

Theo số liệu thống kê, tại các chặng của hành trình, Ban tổ chức các cấp đã tổ chức 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, với hơn 530.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia. Cùng với đó, đã có hơn 1.000 công trình thanh niên được triển khai, hơn 2.500 hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa được tổ chức, thu hút hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia. Ngoài ra, đã có gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử, trao tặng quà gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng với tổng giá trị gần 60 tỷ đồng.

Đại diện hội viên, thanh niên thực hiện nghi thức rước ngọn đuốc Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Chặng 7 là chặng cuối của hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Tại chặng này, đã quy tụ đông đảo cán bộ hội, hội viên, thanh niên từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Mang ý nghĩa của buổi tổng kết, chặng 7 cũng là dịp nhìn lại những dấu ấn, kết quả và câu chuyện đẹp, qua đó khẳng định tình yêu Tổ quốc bằng những hành động thiết thực của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ban tổ chức trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện hành trình và đóng góp tích cực trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao Bằng khen tặng 15 tập thể Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 và khen thưởng 23 tập thể, 24 cá nhân có đóng góp tích cực trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.