Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao quà phụ nữ khó khăn xã Mường Pồn

Đoàn đã trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 15 hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã biên giới Mường Pồn. Những phần quà thiết thực thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", góp phần động viên, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để chị em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao quà động viên chị em phụ nữ xã Mường Pồn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam động viên chị em phụ nữ xã Mường Pồn tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua của Hội.

Tại buổi trao quà, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam động viên chị em phụ nữ xã Mường Pồn tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua của Hội, chung tay cùng địa phương giữ gìn bình yên nơi biên cương của Tổ quốc.

Đại diện lãnh đạo xã Mường Pồn và Hội LHPN tỉnh Điện Biên trao quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hoạt động trao quà nằm trong khuôn khổ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Điện Biên do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Điện Biên và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí triển khai. Chương trình sẽ trao tặng 100 suất quà từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí tới các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.