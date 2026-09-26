Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo “Rào cản và giải pháp tăng cường sự tham chính của phụ nữ trẻ” tại Lào Cai

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và đội ngũ nữ cán bộ trẻ cùng trao đổi, chia sẻ về thực trạng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là phụ nữ trẻ; công tác phát hiện, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và sử dụng cán bộ nữ tại địa phương.

Tham dự hội thảo có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn; lãnh đạo một số xã, phường cùng các nữ lãnh đạo trẻ, nữ cán bộ trẻ trong diện quy hoạch của địa phương.

Theo báo cáo, Lào Cai là địa phương quan tâm đến công tác cán bộ nữ, nhất là đội ngũ nữ cán bộ trẻ. Công tác quy hoạch bảo đảm tỷ lệ nữ từ 25% trở lên và cán bộ trẻ từ 15% trở lên.

Lào Cai cũng nằm trong nhóm 4 tỉnh có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao nhất cả nước (trên 50%); đồng thời, tất cả các đơn vị bầu cử của tỉnh đều có ứng cử viên nữ trúng cử đại biểu Quốc hội. Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp đạt và vượt 30%.

Mặc dù tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp ở mức trung bình so với cả nước, song Lào Cai lại có tỷ lệ nữ dưới 40 tuổi tham gia cấp ủy cấp xã cao trong cả nước, đạt tỷ lệ 33,33%.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy sự mất cân đối giữa quy mô nguồn lực dồi dào và tỷ lệ nắm giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt. Mặc dù cán bộ nữ chiếm 63,19% tổng số cán bộ toàn tỉnh, cán bộ trẻ chiếm 47,4%, nhưng tỷ lệ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong khối công chức chỉ đạt 25,55%, riêng khối Nhà nước là 20,75%. Tỷ lệ cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đạt 16,07%, trong khi nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ chiếm 11,76%.

Sự sụt giảm tỷ lệ thuận theo chiều cao của nấc thang lãnh đạo thể hiện nguồn cán bộ nữ trẻ bị thu hẹp dần khi lên các vị trí cao hơn.

Từ đầu năm 2025 đến giữa năm 2026, trong 46 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được bổ nhiệm mới, chỉ có 6 cán bộ nữ và 3 cán bộ trẻ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và làm rõ về những rào cản chủ yếu đối với phụ nữ trẻ trong quá trình phát triển và tham gia vào hệ thống chính trị, trong đó chú ý đến các yếu tố về thể chế, cơ chế tổ chức, định kiến giới và tuổi, trách nhiệm gia đình, cơ hội rèn luyện, phát triển và mạng lưới hỗ trợ.

Các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phát hiện, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ trẻ; trao đổi về những cách làm có hiệu quả tại địa phương.

Đồng thời, các đại biểu đề xuất nhiều ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ và chất lượng đội ngũ cán bộ nữ; mở rộng cơ hội phát triển và tăng tiếng nói của phụ nữ trẻ trong hệ thống chính trị; phát triển đội ngũ nữ trí thức, nữ lãnh đạo doanh nghiệp và những nguồn nhân lực nữ có tiềm năng khác.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Qua trao đổi giữa các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ, cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nữ lãnh đạo, cán bộ trẻ, hội thảo góp phần nhận diện rõ những rào cản đối với phụ nữ trẻ trong quá trình phát triển, tham gia lãnh đạo, quản lý và ra quyết định ở địa phương; đồng thời tiếp nhận nhiều đề xuất, kiến nghị sát thực tiễn.

Trong khuôn khổ hội thảo, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiến hành khảo sát tại tỉnh Lào Cai nhằm phục vụ nghiên cứu chuyên đề “Rào cản và giải pháp tăng cường sự tham chính của phụ nữ trẻ”.

Các ý kiến tại hội thảo được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp thu, nghiên cứu, phân tích và tổng hợp, làm cơ sở hoàn thiện nghiên cứu chuyên đề.