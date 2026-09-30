Trung ương Hội LHPN Việt Nam quyết liệt triển khai nhiệm vụ cuối năm 2026

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có: bà Trần Lan Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khoá XVI; bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy TƯ Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Công tác Phụ nữ và các đơn vị trực thuộc TƯ Hội LHPN Việt Nam.

Khẳng định dấu ấn toàn diện và nền tảng đầu nhiệm kỳ

Báo cáo tình hình hoạt động quý III năm 2026, bà Phạm Thị Hương Giang, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, khẳng định, đây là thời điểm có ý nghĩa bản lề khi toàn hệ thống Hội vừa hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đòi hỏi tinh thần chủ động, quyết liệt và đổi mới mạnh mẽ nhằm đưa các chủ trương, quyết sách vào thực tiễn cuộc sống.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong quý là việc Trung ương Hội đã khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV thành Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa và hệ thống văn bản vận hành toàn diện. Tại các kỳ họp quan trọng của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Trung ương Hội vào cuối tháng 8/2026, tổ chức Hội đã lần đầu tiên ban hành đồng bộ 3 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành, 4 nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ ngay từ những tháng đầu nhiệm kỳ, đi kèm Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội, các quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và hệ thống quy định kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật chặt chẽ. Khung điều hành này là cơ sở then chốt để các cấp Hội vận hành bài bản, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm và hướng mạnh về cơ sở.

Bà Trần Lan Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khoá XVI, tham dự hội nghị

Song song với hoàn thiện thể chế, phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới" và Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an" đã chuyển biến rõ nét từ giai đoạn phát động sang hướng dẫn thực chất, gắn liền tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 cũng như công cuộc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của đất nước.

Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, chăm lo an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều chương trình nhân văn, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Nổi bật là việc tiếp tục duy trì và nhân rộng Chương trình "Mẹ đỡ đầu", thí điểm mô hình "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em" tại 5 tỉnh, thành phố, bước đầu đã ra mắt hiệu quả tại phường Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) và xã Kim Bình (tỉnh Tuyên Quang).

Công tác đền ơn đáp nghĩa nhân Ngày 27/7 và chăm lo cho thế hệ tương lai được thực hiện thiết thực, trong đó các đoàn của Trung ương Hội đã trực tiếp thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách với kinh phí 367,4 triệu đồng, trong khi các cấp Hội đã chủ động vận động xã hội hóa số tiền lên tới 17,6 tỷ đồng trao tặng các suất quà khuyến học, tiếp bước học sinh đến trường trước thềm năm học mới.

Đáng chú ý, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội có sự đồng hành tích cực của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông qua Chương trình "Bữa ăn dinh dưỡng học đường" tại Quảng Ngãi, Đắk Lắk và hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với phụ nữ, trẻ em yếu thế.

Bà Phạm Thị Hương Giang, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, báo cáo kết quả hoạt động quý III/2026

Về nhiệm vụ nâng cao quyền năng kinh tế, tổ chức Hội đã có bước chuyển mang tính tư duy chiến lược, đi từ hỗ trợ sinh kế nhỏ lẻ sang xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tập thể và nâng cao năng lực quản trị cho phụ nữ. Với Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035 (Đề án 2415), đến nay đã có tới 33/34 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch triển khai, đạt tỷ lệ 97%. Với Đề án 01 về hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý, 100% Hội cấp tỉnh đã tham mưu kế hoạch đến năm 2030; chỉ tiêu thành lập mới hợp tác xã đạt 277% kế hoạch đề ra, trở thành điểm sáng tiêu biểu khẳng định vai trò làm chủ của nữ giới trong nền kinh tế.

Cùng với việc tổ chức 27 lớp tập huấn về quản trị, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho 1.200 cán bộ và hội viên, kênh ủy thác qua các ngân hàng chính sách, ngân hàng thương mại được duy trì an toàn với tổng dư nợ gần 200 tỷ đồng. Mạng lưới tài chính vi mô của Tổ chức TYM tiếp tục phát huy hiệu quả với dư nợ đạt hơn 3.564,9 tỷ đồng, đồng thời tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt đạt tới 75,62%, minh chứng cho bước tiến vượt bậc về giáo dục tài chính số tại nông thôn.

Trong công tác tham gia xây dựng chính sách, giám sát và phản biện xã hội, tổ chức Hội đã chủ động tham gia sâu vào việc sửa đổi Luật Bình đẳng giới thông qua các hội nghị tham vấn chuyên sâu tại 3 miền Bắc - Trung - Nam, đóng góp tiếng nói đại diện từ thực tiễn cơ sở. Kế hoạch triển khai "Tháng nghe phụ nữ nói" chuẩn bị bước vào giai đoạn thực thi cao điểm với cơ chế tiếp nhận đa nền tảng từ đối thoại trực tiếp đến Cổng Mặt trận số và Ứng dụng Phụ nữ Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Ban Công tác Phụ nữ và các đơn vị đóng góp ý kiến tại hội nghị

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số - một trong những khâu đột phá chiến lược của nhiệm kỳ, Hội đã quyết liệt triển khai Kế hoạch hành động 80 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn. Cơ sở dữ liệu hội viên bước đầu đạt được bước tiến căn bản khi hệ thống đã chuẩn hóa và ghi nhận 12.045.939 hồ sơ, trong đó gần 10,5 triệu hồ sơ đã được tích hợp số căn cước công dân.

Hoạt động đối ngoại nhân dân ghi nhận dấu ấn nổi bật qua chuyến công tác cấp cao của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy tới Trung Quốc từ ngày 15 đến 19/9/2026, mở ra 5 nhóm hợp tác trọng tâm về chuyển đổi số, AI, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và chăm sóc trẻ em; Nội dung thúc đẩy tài chính vi mô thông qua chuyến công tác tại Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc do Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương dẫn đoàn và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cùng đoàn công tác tham dự Diễn đàn Phụ nữ Hàn Quốc - Việt Nam lần thứ 12 với chủ đề "Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong kỷ nguyên số tại Hàn Quốc.

Quyết liệt hành động và nâng cao trách nhiệm trong quý IV

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TU Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội và các đơn vị trực thuộc. Nhấn mạnh quý III là giai đoạn khởi đầu của nhiệm kỳ mới với áp lực công việc khổng lồ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam ghi nhận toàn hệ thống đã bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ 11 nhóm công việc lớn, từ xây dựng ban hành thể chế, các phong trào cốt lõi, công tác an sinh xã hội, đối ngoại đến chuyển đổi số và kiện toàn bộ máy nội vụ.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TU Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu kết luận hội nghị

Tuy nhiên, với tinh thần xây dựng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng chỉ rõ những việc còn chậm trễ, những nội dung phải quyết tâm cao độ để khắc phục ngay. Chủ tịch Lê Thị Thủy thẳng thắn nhắc nhở các bộ phận cần nâng cao hơn nữa năng lực tham mưu để đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong bối cảnh mới.

Chỉ đạo định hướng quý IV/2026, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy yêu cầu toàn thể cán bộ, các ban, đơn vị Trung ương Hội phải quán triệt sâu sắc phương châm hành động "rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ hiệu quả", thực hiện công việc trên tinh thần khẩn trương nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật. Nhiệm vụ hàng đầu là tập trung rà soát toàn bộ hệ thống văn bản cần ban hành, dứt điểm các quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và hệ thống văn bản kiểm tra giám sát để sang năm 2027 toàn hệ thống chỉ tập trung vào tổ chức thực thi thực chất, không còn phải loay hoay xử lý văn bản quy định.

Đối với chuỗi sự kiện lớn của quý IV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam yêu cầu chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công các ngày kỷ niệm 96 năm thành lập Hội và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tổ chức trang trọng Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai, phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2027 và chương trình nghệ thuật "Kết nối yêu thương".

Quang cảnh hội nghị

Về hoạt động đối ngoại đa phương, các bộ phận chuyên môn phải chủ động rà soát, chuẩn bị chu đáo điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần và nội dung chính trị để đăng cai thành công Cuộc họp Ban Lãnh đạo và Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) vào tháng 11/2026, bảo đảm đón tiếp trọng thị, khẳng định uy tín, vị thế của Hội LHPN Việt Nam và cơ đồ đất nước trên trường quốc tế.

Đối với các chương trình phối hợp với bộ, ngành, doanh nghiệp, sau khi ký kết phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch thực hiện ngay với những phần việc cụ thể, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ký kết hình thức rồi để đó. Về chuyển đổi số và Kế hoạch 80 ngày cao điểm, các đơn vị phải tăng tốc về đích, tập trung xóa bỏ triệt để các điểm nghẽn, làm sạch và chuẩn hóa dứt điểm dữ liệu hội viên để phục vụ chỉ đạo điều hành thông minh.

Cuối cùng, công tác tài chính và giải ngân phải được rà soát từng nhiệm vụ, giải tỏa các vướng mắc hồ sơ thanh toán, đồng thời bắt tay ngay vào việc lập kế hoạch công tác năm 2027 từ tháng 10, trình ban hành chậm nhất vào giữa tháng 12 để các địa phương, cơ sở chủ động triển khai sớm.