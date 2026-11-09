Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho ý kiến chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ IV

Bà Lê Thị Thủy (thứ 5 từ phải sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu tham dự cuộc họp

Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Nguyễn Thị Minh Hương, Nguyễn Thị Thu Hiền, lãnh đạo Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam.

Bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu báo cáo tại cuộc họp, GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, cho biết: Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ IV dự kiến diễn ra từ chiều 26 đến hết sáng 27/11/2026 tại số 20 Thụy Khuê (Hà Nội), dự kiến có sự tham dự của 250 đại biểu, gồm 210 đại biểu chính thức và 40 đại biểu khách mời.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý và gợi mở một số nội dung nhằm bảo đảm tính hợp lý, khoa học, nâng cao hiệu quả các phiên làm việc của Đại hội. Trong đó có việc hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra nhiệm kỳ 2021-2026; công tác nhân sự; dự thảo Điều lệ Hội Nữ trí thức Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)…

Các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Nguyễn Thị Minh Hương (bên trái) và Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu

GS.TS Lê Thị Hợp (bên trái), Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam và bà Phạm Thị Hương Giang, Trưởng ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, phát biểu

Phát biểu kết luận cuộc họp, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực trong công tác chuẩn bị Đại hội lần này.

Về dự thảo các văn kiện Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy đề nghị cần rà soát, đảm bảo chủ đề và phương châm của Đại hội có sự đổi mới; cần đánh giá toàn diện, làm rõ các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân của kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại đặt ra.

Bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy nêu rõ: Về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, cần tập trung gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, qua đó làm rõ vai trò, vị trí của Hội Nữ trí thức trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng trí tuệ, sáng tạo của đội ngũ nữ trí thức, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến công tác đào tạo, phát huy và kết nối đội ngũ trí thức trẻ, gắn với các hoạt động của Hội, phong trào phụ nữ.

Về công tác nhân sự, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị tiếp tục rà soát, đảm bảo về nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ cấu, đặc biệt là cơ cấu thành phần của các nữ trí thức trẻ; đảm bảo tính đại diện, tính kế thừa và có sự tiếp cận, có quy hoạch phù hợp trong Ban Chấp hành khoá mới.