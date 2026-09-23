Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tập huấn công tác kiểm tra - pháp luật năm 2026 tại Bắc Ninh

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Ban Công tác Cựu chiến binh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra - pháp luật Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu khai mạc tập huấn.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước và Hội Cựu chiến binh Việt Nam, gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trung ương Hội đã chủ động chuẩn bị nội dung tập huấn, tập trung vào những vấn đề mới, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ Hội các cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát và pháp luật là nội dung cơ bản, quan trọng để đưa nghị quyết của các cấp Hội vào thực tiễn. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát, công tác pháp luật và phản biện xã hội có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trần Huy Phương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn 4 chuyên đề trọng tâm: Một số nội dung cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo; xem xét xử lý kỷ luật trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Công tác giám sát, phản biện xã hội trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Quy trình phản biện xã hội của Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp tỉnh; Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng.

Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị các đại biểu nghiên cứu, nắm chắc nội dung các chuyên đề, từ đó vận dụng vào thực tiễn, tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong năm 2026 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ. Qua đó góp phần xây dựng các cấp Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Trần Huy Phương khẳng định, thành phố Bắc Ninh vinh dự được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam lựa chọn tổ chức hội nghị trong thời điểm địa phương vừa trở thành thành phố. Bắc Ninh là vùng đất "địa linh nhân kiệt", giàu truyền thống văn hóa, quê hương dân ca quan họ, tranh Đông Hồ, đồng thời là một trong những cực tăng trưởng năng động, trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Mong rằng trong những ngày lưu lại đây, các đại biểu sẽ cảm nhận được chiều sâu văn hóa Kinh Bắc và sức vươn lên mạnh mẽ của Bắc Ninh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Trần Huy Phương nhấn mạnh vai trò, đóng góp của hơn 180.000 cán bộ, hội viên cựu chiến binh đang sinh hoạt trên địa bàn Bắc Ninh. Với tinh thần “Rời quân ngũ nhưng không rời trận tuyến”, cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thành phố Bắc Ninh trân trọng những kinh nghiệm được chia sẻ tại hội nghị và tin tưởng rằng những nội dung trao đổi thiết thực hôm nay tiếp tục được lan tỏa, vận dụng hiệu quả trong thực tiễn công tác hội ở các địa phương.