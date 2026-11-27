Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng quà hội viên và gia đình chính sách 2 xã Tổng Cọt và Lũng Nặm
Kỷ niệm 37 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2026), ngày 27/12, Đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm trưởng đoàn, tổ chức gặp mặt, tặng quà các hội viên cựu chiến binh, gia đình chính sách hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 xã Tổng Cọt và Lũng Nặm.
Cùng đi có các đồng chí: Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Mạc Kiên, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo xã Tổng Cọt, Lũng Nặm.
Tại chương trình, Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao 2 nhà "Nghĩa tình cựu chiến binh" (80 triệu đồng/nhà), 4 sổ tiết kiệm (10 triệu đồng/sổ) và 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) tặng hội viên cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Tổng Cọt và Lũng Nặm.
Hoạt động gặp mặt, trao nhà, tặng quà thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đối với hội viên cựu chiến binh, gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn; qua đó góp phần động viên, khích lệ các gia đình vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/doan-cong-tac-trung-uong-hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-tang-qua-hoi-vien-va-gia-dinh-chinh-sach-3194899.html