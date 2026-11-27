Cùng đi có các đồng chí: Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Mạc Kiên, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo xã Tổng Cọt, Lũng Nặm.

Thượng tướng Bế Xuân Trường trao sổ tiết kiệm cho các cựu chiến hoàn cảnh khó khăn tại xã Lũng Nặm và Tổng Cọt.

Tại chương trình, Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao 2 nhà "Nghĩa tình cựu chiến binh" (80 triệu đồng/nhà), 4 sổ tiết kiệm (10 triệu đồng/sổ) và 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) tặng hội viên cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Tổng Cọt và Lũng Nặm.

Hoạt động gặp mặt, trao nhà, tặng quà thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đối với hội viên cựu chiến binh, gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn; qua đó góp phần động viên, khích lệ các gia đình vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.