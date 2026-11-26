Quang cảnh lớp tập huấn về tài chính khí hậu, cứu trợ kịp thời và hành động sớm dựa vào thiên nhiên.

Các học viên được tìm hiểu tổng quan về biến đổi khí hậu, tác động và vai trò của Hội CTĐ trong thích ứng với biến đổi khí hậu; các nguồn tài chính khí hậu trong nước, quốc tế. Đồng thời, trao đổi về cứu trợ kịp thời, hành động sớm và các giải pháp thích ứng dựa vào thiên nhiên trong phòng ngừa, ứng phó thiên tai tại địa phương. Đặc biệt, học viên được hướng dẫn thực hành xây dựng ý tưởng, xác định các hoạt động ưu tiên; đề xuất tài trợ.

Lớp tập huấn nhằm trang bị thêm cho học viên những kiến thức và kỹ năng vận dụng vào thực tiễn công tác, từ việc đánh giá nhu cầu, xác định các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó thiên tai đến tìm kiếm, tiếp cận các nguồn tài chính khí hậu và xây dựng đề xuất dự án phù hợp với điều kiện địa phương. Qua đó, góp phần chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, hành động sớm, tổ chức cứu trợ kịp thời, giảm thiểu thiệt hại và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước tác động của biến đổi khí hậu.