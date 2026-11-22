Sáng 22/11, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chính thức ra mắt Chương trình "Người gần nhất." (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sáng 22/11, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chính thức ra mắt Chương trình "Người gần nhất." Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Chương trình giới thiệu mục tiêu, định hướng và các hoạt động trọng tâm trong giai đoạn đầu. Đây là chương trình do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng và chủ trì hướng tới kiến tạo một chuẩn mực ứng xử nhân ái của người Việt Nam hiện đại.

Xuất phát từ thực tế, khi tai nạn hoặc tình huống nguy cấp xảy ra, những người có mặt đầu tiên bên cạnh nạn nhân thường là người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm hoặc người đi đường. Họ có thể sẵn lòng giúp đỡ nhưng chưa chắc đã biết cách nhận diện nguy cơ, xử trí ban đầu hay kết nối với lực lượng hỗ trợ chuyên nghiệp trong những phút đầu tiên. Vì vậy, “Người gần nhất” hướng tới thu hẹp khoảng cách giữa mong muốn giúp đỡ và năng lực hành động, để mỗi người có thể trở thành một mắt xích tin cậy trong mạng lưới hỗ trợ cộng đồng.

Xuyên suốt Chương trình là thông điệp hành động “Gần để thấu hiểu-Gọi để kết nối-Giúp để lan tỏa nhân ái”. Gần để quan tâm, nhận diện và thấu hiểu khi ai đó cần hỗ trợ; Gọi để kết nối kịp thời với lực lượng chuyên môn và mạng lưới hỗ trợ; Giúp bằng kiến thức, kỹ năng phù hợp, an toàn và trong phạm vi khả năng của mình.

Trong giai đoạn đầu, từ nay đến tháng 5/2027, trọng tâm triển khai là phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho người trẻ Việt Nam thông qua đào tạo kết hợp ứng dụng công nghệ số, thực hành trực tiếp với huấn luyện viên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các hoạt động trải nghiệm tại trường học. Nội dung huấn luyện bám sát tài liệu huấn luyện sơ cấp cứu đã được Bộ Y tế phê duyệt; người học hoàn thành chương trình và đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện sơ cấp cứu theo quy định.

Song song với đào tạo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam định hướng phát triển hệ thống Huy hiệu và “Hồ sơ nhân ái số - Dấu ấn hành trình Người gần nhất” theo bốn cấp độ: Nhận thức-kỹ năng-hành động-lan tỏa. Đây không phải là công cụ xếp hạng thành tích, mà hướng tới ghi nhận, lưu giữ và kết nối quá trình học tập, rèn luyện kỹ năng, những giờ tình nguyện và việc làm tử tế của mỗi cá nhân.

Việc tích hợp hệ thống Huy hiệu và Hồ sơ nhân ái số với Cổng Nhân đạo số quốc gia do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì xây dựng, vận hành sẽ được triển khai theo lộ trình và các điều kiện kỹ thuật, chuyên môn phù hợp. Qua đó, từng bước hình thành môi trường số kết nối, ghi nhận và lan tỏa những hành động nhân ái trong cộng đồng.

Cùng với đó, Ban Tổ chức sẽ tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những câu chuyện thực tế về các cá nhân, tập thể có hành động giúp đỡ người gặp nạn kịp thời, đúng cách. Những câu chuyện đẹp sẽ được lan tỏa, góp phần truyền cảm hứng và khuyến khích cộng đồng chủ động trang bị kỹ năng, sẵn sàng hỗ trợ người khác khi cần thiết.

Trên cơ sở đó, lực lượng đã qua đào tạo, tình nguyện viên, huấn luyện viên, giảng viên, đại sứ chương trình và các đơn vị đồng hành sẽ từng bước được kết nối, hình thành Mạng lưới “Người gần nhất” rộng khắp. Về dài hạn, nền tảng kỹ năng sẽ tiếp tục được mở rộng sang các lĩnh vực như phòng, chống đuối nước, nhận biết dấu hiệu đột quỵ, ứng phó thiên tai, hiến máu tình nguyện và các hoạt động nhân đạo khác; đồng thời mở rộng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức nhân đạo quốc tế.

Với định hướng đó, “Người gần nhất” không chỉ là hoạt động phổ cập kỹ năng mà còn là hành trình xây dựng văn hóa chủ động giúp đỡ trong cộng đồng, nơi mỗi người đều có thể trở thành điểm tựa nhân ái cho người khác./.