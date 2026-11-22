Đông đảo người dân tham gia Lễ phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ngày 22/11/2026, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026, hướng tới Ngày Cộng đồng chính thức 23/11, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Sự kiện hướng tới kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, học sinh, sinh viên, tình nguyện viên và người dân cùng tham gia những hành động cụ thể vì cộng đồng; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, chủ động sẻ chia, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, nhân ái và phát triển bền vững.

Ngày Cộng đồng là sáng kiến xã hội do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng, kết nối và thúc đẩy thực hiện, hướng tới kiến tạo một không gian hành động mở, nơi mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức xã hội đều có thể lựa chọn, thực hiện những việc làm thiết thực vì cộng đồng, phù hợp với khả năng và nguồn lực của mình.

Với thông điệp “Ngày Cộng đồng-Mỗi người một hành động-Lan tỏa giá trị nhân ái,” sự kiện được tổ chức trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, gắn với tổng kết đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng."

Ngày 22/11/2026 là ngày tổ chức cao điểm các hoạt động và kết nối hành động trên phạm vi toàn quốc; ngày 23/11/2026 được xác định là Ngày Cộng đồng chính thức, gắn với ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Các hoạt động được triển khai theo phương thức “cả nước cùng hành động,” tập trung vào năm nhóm trọng tâm. Hành động nhân đạo trực tiếp.

Theo đó, nhóm Hành động nhân đạo trực tiếp gồm các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, sẻ chia với người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương.

Nhóm Kết nối sự sống gồm thúc đẩy hiến máu tình nguyện và vận động đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người.

Nhóm Xây dựng cộng đồng an toàn gồm: Tăng cường tập huấn sơ cấp cứu, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó thiên tai và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nhóm Vận động toàn xã hội cùng hành động gồm khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, trường học, gia đình và mỗi người dân lựa chọn những việc làm thiết thực để đóng góp cho cộng đồng.

Nhóm Kết nối và duy trì hành động nhân đạo gồm phát triển các sáng kiến, mô hình, mạng lưới tình nguyện và hoạt động nhân đạo thường xuyên, không chỉ dừng lại ở ngày cao điểm.

Thông qua sáng kiến này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong hoạt động nhân đạo; kết nối nguồn lực xã hội, thúc đẩy sự tham gia chủ động của người dân, để mỗi người không chỉ trao đi sự hỗ trợ mà còn trực tiếp tạo ra những giá trị tích cực, bền vững cho cộng đồng./.