Thông tư được gửi đến các Ban, Viện Trung ương GHPGVN; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện GHPGVN trong cả nước; Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử.

Nội dung Thông tư nêu rõ, căn cứ Điều 65, Điều 69 và Điều 70 Hiến chương, Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VIII gồm Lời nói đầu, 12 chương, 70 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27-11-2026. Đây là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản của GHPGVN, là căn cứ để tổ chức bộ máy, quản lý, điều hành và triển khai các hoạt động Phật sự của toàn Giáo hội.

Các cấp Giáo hội tổ chức và hoạt động trên nền tảng giáo lý, giới luật Phật chế, tinh thần lục hòa; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thống nhất tổ chức, đường hướng hoạt động và tuân thủ pháp luật.

Mọi quy chế, nội quy, nghị quyết, quyết định và văn bản của các cấp Giáo hội phải phù hợp với Hiến chương. Không ban hành hoặc áp dụng các quy định trái với Hiến chương và pháp luật hiện hành.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị các cấp Giáo hội nghiêm túc triển khai thực hiện Thông tư này, bảo đảm kỷ cương, thống nhất tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, thực hiện thắng lợi phương châm của nhiệm kỳ 2026–2031: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cấp Giáo hội kịp thời báo cáo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự để được hướng dẫn, giải quyết.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống GHPGVN.

Xem/tải về Thông tư số 406 của Trung ương Giác hội theo đường dẫn sau:

Thông tư 406 HD thực hiện, thi hành HC_0001.pdf