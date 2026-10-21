Trung ương Giáo hội cáo phó, thông tin về Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông vừa viên tịch

Theo cáo phó, do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, viện chủ chùa Châu Thới đã thu thần viên tịch vào lúc 23 giờ 50 phút ngày 20-10-2026 (nhằm ngày 11-9-Bính Ngọ) tại chùa Châu Thới (P.Đông Hòa, TP.HCM); trụ thế 91 năm, 69 hạ lạp.

Lễ nhập quan vào lúc 11 giờ ngày 21-10-2026 (nhằm ngày 12-9-Bính Ngọ). Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Châu Thới (P.Đông Hòa, TP.HCM).

Lễ viếng bắt đầu lúc 13 giờ ngày 21-10-2026 (nhằm ngày 12-9-Bính Ngọ).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 24-10-2026 (nhằm ngày 15-9-Bính Ngọ), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà-tỳ tại Đài hỏa táng Phước Lạc Viên (P.Tân Đông Hiệp, TP.HCM).

Linh cốt Trưởng lão Hòa thượng được nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Châu Thới.