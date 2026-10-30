Trung ương Giáo hội cáo phó, thông tin về Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến tân viên tịch

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến

Theo cáo phó, do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 45 phút ngày 30-10-2026 (nhằm ngày 21-9-Bính Ngọ); trụ thế: 86 năm, 58 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan vào lúc 8 giờ, ngày 31-10-2026 (nhằm ngày 22-9-Bính Ngọ). Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Triều Tôn (thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk).

Lễ viếng từ 10 giờ ngày 31-10 đến hết 1-11-2026 (nhằm ngày 22 đến hết ngày 23-9-Bính Ngọ).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 9 giờ, ngày 2-11-2026 (nhằm ngày 24-9-Bính Ngọ), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại chùa Triều Tôn.

Sinh thời, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến là Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chứng minh Thiền phái Chúc Thánh Việt Nam - Trưởng ban Điều hành Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh Phú Yên (cũ), Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, viện chủ chùa Triều Tôn (xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk).

Trưởng lão Hòa thượng từng đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên (cũ), Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Liễu Quán Phú Yên, Chánh Đại diện huyện Đồng Xuân và Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (cũ), trụ trì chùa Từ Quang (xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk).