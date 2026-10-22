Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông

Chư tôn đức dâng hương trước Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm trưởng đoàn. Đi cùng còn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh.

Tham dự lễ viếng còn có chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Huệ Thông (Trưởng ban Pháp chế Trung ương), Hòa thượng Thích Lệ Trang (Trưởng ban Nghi lễ Trung ương), Thượng tọa Thích Thanh Phong (Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương); chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và các tỉnh thành; cùng chư Tăng Ni các tự viện trong và ngoài Thành phố.

Hòa thượng Thích Lệ Trang xướng lễ tưởng niệm

Trước Giác linh đường trang nghiêm, chư tôn giáo phẩm thành kính dâng hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông; đồng thời dành phút tưởng niệm tri ân những cống hiến to lớn của cố Trưởng lão Hòa thượng đối với Đạo pháp và Dân tộc trong suốt cuộc đời hành đạo.

Chư tôn giáo phẩm cũng đã hữu nhiễu kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, ghi sổ tang lưu niệm và phân ưu cùng Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến chùa Châu Thới.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn hữu nhiễu kim quan tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông

Chiều cùng ngày, phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức Ban Trị sự, Tăng Ni các tự viện tại TP.HCM cũng đến chùa Châu Thới dâng hương tưởng niệm, hữu nhiễu kim quan tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông - bậc tòng lâm thạch trụ của GHPGVN và TP.HCM.

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và các tỉnh thành nhất tâm tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, viện chủ chùa Châu Thới, do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 23 giờ 50 phút ngày 20-10-2026 (nhằm ngày 11-9-Bính Ngọ) tại chùa Châu Thới (P.Đông Hòa, TP.HCM); trụ thế 91 năm, 69 hạ lạp.

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Châu Thới (P.Đông Hòa, TP.HCM).

Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 24-10-2026 (nhằm ngày 15-9-Bính Ngọ), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà-tỳ tại Đài hỏa táng Phước Lạc Viên (P.Tân Đông Hiệp, TP.HCM).

Linh cốt Trưởng lão Hòa thượng được nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Châu Thới.