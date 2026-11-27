Thông bạch được gửi đến các Ban, Viện Trung ương GHPGVN; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện GHPGVN trong cả nước; Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử.

Theo đó, căn cứ vào Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, Công văn số 3843/BDTTG-TGCP ngày 26-11-2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc chấp thuận Hiến chương sửa đổi lần thứ VIII của GHPGVN được thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 7-11-2026, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông bạch đến các cấp Giáo hội, toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong cả nước về quyết định ban hành Hiến chương sửa đổi lần thứ VIII.

Thông bạch nêu rõ Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VIII, gồm 12 chương, 70 điều, được thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27-11-2026 và thay thế Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII.

Trên cơ sở đó, các cấp Giáo hội có trách nhiệm tổ chức phổ biến, học tập, quán triệt và triển khai thi hành Hiến chương nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất trong toàn Giáo hội. Các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và các tổ chức tôn giáo trực thuộc GHPGVN có trách nhiệm rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự; sửa đổi, bổ sung các quy chế, nội quy, quy định bảo đảm phù hợp với Hiến chương và pháp luật hiện hành.

Trong thời gian chưa ban hành các quy chế, nội quy, quy định mới, tiếp tục thực hiện các văn bản hiện hành có nội dung không trái với Hiến chương sửa đổi lần thứ VIII và quy định của pháp luật.

Trung ương Giáo hội giao Văn phòng Trung ương và Văn phòng Thường trực của Hội đồng Trị sự theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thi hành Hiến chương; kịp thời báo cáo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự xem xét, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự cũng đề nghị các cấp Giáo hội, toàn thể Tăng Ni, Phật tử nghiêm túc thực hiện Thông bạch này, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất và thực hiện phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” của nhiệm kỳ 2026-2031.