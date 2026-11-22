Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Đoàn viếng do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn còn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương và Văn phòng II Trung ương Giáo hội.

Nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Minh Giác cao đăng Phật quốc

Trước Giác linh đường trang nghiêm, dưới sự dẫn lễ của Hòa thượng Thích Huệ Thông, chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Minh Giác cao đăng Phật quốc.

Trong niềm kính tiếc bậc tòng lâm thạch trụ của hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh, chư tôn đức đã hữu nhiễu kim quan tiễn biệt cố Hòa thượng và ghi sổ tang lưu niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến bền bỉ của ngài cho Đạo pháp và Dân tộc.

Thay mặt Ban Tổ chức tang lễ, Thượng tọa Thích Thiện Hạnh tác bạch tri ân chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội đã đến viếng, tưởng niệm Hòa thượng Minh Giác và phân ưu cùng hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh cùng môn đồ pháp quyến chùa Pháp Quang.

Hữu nhiễu kim quan tiễn biệt vị giáo phẩm có nhiều đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc

Sinh thời, ở cấp Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Minh Giác được Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc suy cử tham gia Hội đồng Trị sự GHPGVN hai nhiệm kỳ liên tiếp: khóa VIII (2017-2022) và khóa IX (2022-2027).

Suốt hơn ba mươi năm gắn bó và phụng sự GHPGVN TP.HCM, ngài đã đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng qua các thời kỳ: Ủy viên Thành hội Phật giáo TP.HCM (1997-2002), Phó Văn phòng Thành hội (2002-2007), Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thành hội (2007-2012), Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM hai nhiệm kỳ (2012-2017; 2017-2022), Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (2022-2027) và được cung thỉnh vào hàng giáo phẩm Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ I (2026-2031) cho đến ngày thu thần viên tịch.

Ký sổ tang lưu niệm

Tại địa phương, Hòa thượng từng đảm nhiệm cương vị Thư ký Ban Đại diện Phật giáo Q.Bình Thạnh (1987-1990), Chánh Đại diện Phật giáo Q.Bình Thạnh (1990-2002) và được cung thỉnh ngôi vị Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh qua nhiều nhiệm kỳ.

Song hành cùng các Phật sự, Hòa thượng cũng tích cực dấn thân trong công tác mặt trận và chính quyền địa phương với vai trò Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQVN Q.Bình Thạnh (cũ) cùng Đại biểu HĐND P.13, Q.Bình Thạnh (cũ), góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong ba ngày diễn ra tang lễ, nhiều phái đoàn chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và các tỉnh, thành; đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp; cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh và các đạo tràng đã trở về chùa Pháp Quang đảnh lễ kính viếng, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Thượng tọa Thích Thiện Hạnh tác bạch tri ân

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Minh Giác đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 19-11-2026 (nhằm ngày 11-10-Bính Ngọ) tại chùa Pháp Quang (P.Bình Lợi Trung, TP.HCM); trụ thế 75 năm, 49 hạ lạp.

Lễ truy niệm sẽ được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 24-11-2026 (16-10-Bính Ngọ), sau đó phụng tống kim quan cố Hòa thượng đến Đài hỏa táng Hoa viên Sala Garden (xã Phước Thái, TP.Đồng Nai) làm lễ trà-tỳ. Linh cốt của ngài sẽ được cung thỉnh nhập bảo tháp tôn trí trong khuôn viên chùa Pháp Quang.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Lễ truy niệm sẽ được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 24-11-2026 (16-10-Bính Ngọ), sau đó phụng tống kim quan cố Hòa thượng Minh Giác đến Đài hỏa táng Hoa viên Sala Garden (xã Phước Thái, TP.Đồng Nai) làm lễ trà-tỳ