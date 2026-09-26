Trung ương GHPGVN sẽ công cử nhân sự làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031

Chư tôn đức Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi họp

Nói với Báo Giác Ngộ sau cuộc họp, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương cho biết cho đến nay Trung ương GHPGVN hoan hỷ khi trong buổi họp sáng nay chư tôn đức hiện diện đã biểu quyết, thống nhất 100% về vấn đề nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa.

Cho đến nay, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa là đơn vị duy nhất còn lại trong 34 tỉnh, thành trên cả nước chưa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 khi thời gian tổ chức chỉ còn 5 ngày theo kế hoạch của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

"Tất cả các vị hiện diện trong buổi họp đều thống nhất giải pháp công cử nhân sự của Trung ương GHPGVN về làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 trong thời gian nửa nhiệm kỳ hoặc cả nhiệm kỳ để ổn định, tùy vào tình hình Phật giáo tại địa phương. Sắp tới, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội sẽ quyết định nhân sự về làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa", Thượng tọa Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương cho biết.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên cũng cho biết thêm, Trung ương GHPGVN đã chỉ đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa khẩn trương thực hiện các thủ tục cần thiết sớm nhất chuẩn bị tổ chức Đại hội. Dự kiến, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa có thể diễn ra vào thượng tuần tháng 10-2026.

Buổi họp sáng nay đã biểu quyết, thống nhất Trung ương GHPGVN sẽ công cử nhân sự chủ chốt đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031

Buổi họp sáng nay do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh thành nhiệm kỳ 2026-2031 chủ trì; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội, chư tôn đức Ban Chỉ đạo Đại hội, Văn phòng II, 29/44 vị Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, Tiểu ban Nhân sự Đại hội tham dự (15 vị vắng mặt).

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn trình bày trình tự các buổi họp hiệp thương nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031

Theo Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II Trung ương, vấn đề hiệp thương nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành đúng theo trình tự quy định của Hiến chương Giáo hội, Nghị quyết 461/NQ-HĐTS của Hội đồng Trị sự về định hướng hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới, Thông tư số 451/TT-HĐTS ngày 20-11-2025 hướng dẫn tổ chức Đại hội cấp tỉnh, thành với nhiều cuộc họp tại Văn phòng II Trung ương và Ban Trị sự tỉnh.

Chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, Tiểu ban Nhân sự Đại hội tham dự buổi họp

Trước đó, 23-4-2023 tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo Trung ương tại Văn phòng II Trung ương, Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tự nguyện không ứng cử vào Ban Trị sự nhiệm kỳ mới vì lý do sức khỏe và được thống nhất thông qua.

Tuy nhiên, Ban Trị sự tỉnh, Tiểu ban Nhân sự Đại hội vẫn chưa thống nhất được nhân sự giới thiệu để Đại hội suy cử chức danh Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương, Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phải tổ chức xong trước ngày 30-9-2026, để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM vào ngày 5, 6, 7-11-2026.