Trung ương GHPGVN họp với đại diện 28 Trường Trung cấp Phật học về công tác sáp nhập

Chư tôn đức chủ tọa buổi họp

Chủ tọa buổi họp có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Đạt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương; cùng tham dự có Thượng tọa Thích Viên Trí, Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương; chư tôn Văn phòng II Trung ương và đại diện Ban Giám hiệu 28 Trường Trung cấp Phật học trên địa bàn 34 tỉnh, thành phía Nam (cũ).

Tại buổi họp, đại diện Văn phòng II Trung ương thông tin về các thủ tục, hồ sơ sáp nhập Trường Trung cấp Phật học theo đơn vị Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thành để trình Trung ương GHPGVN nộp hồ sơ đến cơ quan hữu quan theo quy định.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên phát biểu tại buổi họp

Đại diện Ban Giám hiệu các trường đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác giáo dục, đào tạo tại cơ sở sau sáp nhập Ban Trị sự tỉnh, thành. Theo đó, tại cuộc họp, chư tôn đức Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Văn phòng II Trung ương thống nhất việc giữ lại một số tên trường cũ để kết nối với các giá trị truyền thống sau sáp nhập; đồng thuận việc tuyển sinh cư sĩ, liên kết đào tạo do chủ trương, quyết định của Ban Trị sự tỉnh thành; khó khăn hiện nay là một số Trường Trung cấp Phật học đã sáp nhập trường nhưng vẫn chưa có quyết định nhân sự Ban Giám hiệu, chưa có con dấu mới...

Bên cạnh đó, những vướng mắc về pháp lý như quyết định thành lập của một số Trường Trung cấp Phật học tại các tỉnh, thành hiện nay bị thất lạc, hoặc chỉ còn bản photo không có giá trị pháp lý; sau sáp nhập nhiều tỉnh thành có địa bàn rộng, đi lại khó khăn, kiến nghị giữ lại các cơ sở đào tạo ở các tỉnh, thành cũ để đặt cơ sở 1, cơ sở 2 nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho Tăng Ni sinh các địa phương và một số vấn đề liên quan công tác sáp nhập trường.

Hòa thượng Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu đúc kết

Sau khi lắng nghe các ý kiến của đại diện Ban Giám hiệu các trường, Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Hòa thượng Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu đúc kết, ghi nhận các ý kiến đóng góp của chư tôn đức Ban giám Hiệu để trình lãnh đạo Hội đồng Trị sự; giao Thượng tọa Thích Minh Nhẫn là người làm đầu mối để hỗ trợ Ban Giám hiệu về các thủ tục, hồ sơ để các Trường Trung cấp Phật học thực hiện việc sáp nhập đúng quy định.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn là người làm đầu mối để hỗ trợ Ban Giám hiệu các trường

Được biết, trước đó, Hội đồng Trị sự ban hành Thông tư số 383/TT-HĐTS do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký ngày 19-8-2025 gởi đến Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và Ban Giám hiệu các trường Phật học hướng dẫn về việc sáp nhập các Trường Trung cấp Phật học thuộc Ban Trị sự các tỉnh, thành phố mới sáp nhập, hợp nhất từ 1-7-2025.

Theo thông tư này, Ban Trị sự tỉnh, thành phố sau sáp nhập có từ 2 cơ sở đào tạo trở lên thì phải tiến hành các thủ tục sáp nhập thành 1 cơ sở.

Hình ảnh buổi họp tại Văn phòng II Trung ương - thiền viện Quảng Đức, sáng 26-9:

Chư tôn đức đại diện Ban Giám hiệu các Trường Trung cấp Phật học phát biểu tại buổi họp