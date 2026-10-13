Trung ương GHPGVN chuẩn y quyết định Thượng tọa Thích Thông Đạo làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng

Thượng tọa Thích Thông Đạo

Thượng tọa Thích Thông Đạo, thế danh Võ Văn Quý, sinh năm 1973, hiện là Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng.

Thượng tọa gắn bó với Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng qua nhiều vị trí: Phó Chánh Thư ký (2002-2007), Chánh Thư ký (2007-2012), Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký (2012-2022), Phó Trưởng ban Thường trực (2022 đến nay).

Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng tiền nhiệm là Hòa thượng Thích Phước Minh (1957-2026) - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, đã viên tịch do bệnh duyên trong thời gian chưa tròn một tháng kể từ khi được suy cử Trưởng ban Trị sự khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 11-5-2026 tại chùa Long Hoa (phường Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng).