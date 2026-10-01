Trung ương GHPGVN chính thức công cử Hòa thượng Thích Huệ Thông tham gia Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa

Theo đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN chính thức công cử Hòa thượng Thích Huệ Thông hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, mục đích để Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa suy cử chức danh Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ I (2026-2031).

Hòa thượng Thích Huệ Thông có trách nhiệm cùng tập thể Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh theo đúng quy định của Giáo hội và pháp luật Nhà nước.

Các cá nhân và đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định gồm: Thượng tọa Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và Hòa thượng Thích Huệ Thông.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký (tức hôm nay, 1-10-2026).

Nguyên văn Quyết định theo đường link bên dưới.

QĐ số 247 của HĐTS Vv công cử HT Thích Huệ Thông tham gia BTS tỉnh Khánh Hòa NK 2026-2031 (1).pdf