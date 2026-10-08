Trung ương đồng ý đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Thực hiện chương trình làm việc toàn khoá, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 họp từ ngày 5-8/10.

Một trong những nội dung quan trọng tại hội nghị lần này, là Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Trung ương giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4. Ảnh: Chính phủ

Tại Hội nghị, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung 9 văn kiện:

1. Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

2. Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.

3. Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

4. Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

5. Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

6. Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

7. Kết luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

8. Kết luận về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

9. Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất định hướng nghiên cứu những vấn đề nền tảng và con đường phát triển lâu dài của đất nước; nhất trí cao thông qua nội dung các văn kiện của hội nghị Trung ương lần này.

Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia.

Trung ương cũng kêu gọi hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2026 và các năm tiếp theo; lấy lợi ích và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho sự phát triển.