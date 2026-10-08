Trung ương đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Nội dung này được thống nhất tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, diễn ra từ ngày 5/10 đến ngày 8/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội trong khuôn khổ Chương trình làm việc toàn khoá.

Theo thông báo hội nghị, Trung ương giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4. Ảnh: Chính phủ

Trước đó, từ tháng 2/2025, Bộ Chính trị quyết định thành lập 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương, trong đó có Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Đến tháng 7/2026, Bộ Chính trị quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng thời chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Đến tháng 10/2026, Trung ương chính thức đồng ý chủ trương đổi tên đơn vị này thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Về nhân sự, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương hiện là bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Các Phó Bí thư gồm ông Nguyễn Phi Long (thường trực) cùng các ông: Phạm Tất Thắng, Nguyễn Quang Đức, Nguyễn Thái Học, Ngô Văn Cương, Triệu Tài Vinh.