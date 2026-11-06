Trung ương Đoàn tuyên truyền phòng chống ma túy cho tuổi trẻ phía Nam

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã xác định triển khai phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, trong đó “Tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc và an ninh trật tự trên địa bàn” là một trong 5 nội dung tiên phong; đồng thời xác định chỉ tiêu hằng năm 100% Đoàn cấp xã triển khai mô hình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm tại địa phương. Đây vừa là yêu cầu chính trị, vừa là định hướng hành động cụ thể để các cấp bộ Đoàn chuyển từ nhận thức sang việc làm thiết thực, bền vững.

Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về các loại ma túy.

Chương trình diễn ra đa dạng hoạt động như: Triển lãm trực quan nhận diện các chất ma túy và hệ lụy của tệ nạn ma túy; tọa đàm “Làm chủ bản thân - Tránh xa ma túy”; phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy; biểu diễn tiểu phẩm sân khấu về nâng cao ý thức cảnh giác với các loại ma túy trá hình...

Chương trình góp phần cung cấp, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên hiểu biết và tránh xa ma túy, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa tổ chức Đoàn và các cấp chính quyền địa phương, tiếp tục phát huy hiệu quả của các câu lạc bộ tuyên truyền, phòng chống ma túy tại địa bàn dân cư, hỗ trợ thanh niên cai nghiện, hòa nhập cộng đồng và giảm tỷ lệ tái nghiện.

Báo cáo viên tuyên truyền về tội phạm ma túy.

Tuổi trẻ Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP Hồ Chí Minh trao đổi các vấn đề về phòng chống tội phạm ma túy.

Trung ương Đoàn kỳ vọng sau khi tham dự các hoạt động, mỗi đoàn viên, thanh niên TP Hồ Chí Minh cũng như khu vực phía Nam sẽ phát huy tốt những thông tin, kiến thức được tiếp cận, có giải pháp cụ thể đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh thiếu niên tại địa phương.