Trung ương Đoàn trao quyết định về công tác cán bộ

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức công bố, trao quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.

Dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh Thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Kim Quy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng chị Lê Hồng Nhung. Ảnh: KV

Theo quyết định, chị Lê Hồng Nhung - Phó Trưởng Ban Đối ngoại nhân dân, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được điều động, bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi. Thời hạn bổ nhiệm theo quyết định là 5 năm.

Chị Lê Hồng Nhung hiện là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn. Trước khi đảm nhận công tác tại Ban Đối ngoại nhân dân Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, chị Nhung từng làm Phó Trưởng Ban Quốc tế T.Ư Đoàn.

Lãnh đạo T.Ư Đoàn, Ban Công tác Thanh thiếu nhi chúc mừng chị Lê Hồng Nhung. Ảnh: KV