Là hoạt động lần đầu tiên được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhằm phát hiện, biểu dương và tôn vinh những thanh niên có sản phẩm, kênh và hoạt động sáng tạo nội dung số tích cực, có sức ảnh hưởng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 được kỳ vọng sẽ khuyến khích, phát huy vai trò của các nhà sáng tạo nội dung số trẻ trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; lan tỏa lối sống đẹp, tinh thần trách nhiệm và những hoạt động có ích cho cộng đồng, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, văn minh.

Toàn cảnh sự kiện. (Ảnh: Phương Thuận)

Chương trình được tổ chức với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI”, thông điệp “Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực”, hướng tới tạo diễn đàn để các nhà sáng tạo nội dung số trẻ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về đạo đức số, trách nhiệm xã hội, kỹ năng ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo nội dung.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là việc thành lập và ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031, với 100 thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng được lựa chọn làm lực lượng thành viên đợt đầu. Đây là bước phát triển từ hoạt động phát hiện, biểu dương, tôn vinh sang tập hợp, kết nối, định hướng và phát huy vai trò của các nhà sáng tạo nội dung số trẻ trong triển khai các chương trình, chiến dịch truyền thông tích cực của tổ chức Đoàn và các hoạt động vì cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, việc xét chọn 100 thanh niên tiêu biểu từ 421 hồ sơ đăng ký trên phạm vi toàn quốc được Trung ương Đoàn triển khai nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch, trên cơ sở các tiêu chuẩn, tiêu chí đã được Ban tổ chức ban hành.

Trong quá trình xét chọn, ban tổ chức đặc biệt coi trọng chất lượng nội dung sáng tạo, giá trị giáo dục, sức lan tỏa tích cực và những đóng góp thiết thực đối với cộng đồng, tập trung vào một số tiêu chí trọng tâm:

Một là, về chất lượng và giá trị nội dung: Các sản phẩm sáng tạo phải mang thông điệp tích cực, phù hợp với thuần phong mỹ tục, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lịch sử, văn hóa, giáo dục, lối sống và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Hai là, Ban tổ chức, Hội đồng xét chọn, thẩm định không chỉ xem xét số lượng người theo dõi, lượt xem hay tương tác, Ban tổ chức đặc biệt quan tâm đến khả năng truyền cảm hứng, tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành vi và những đóng góp thực chất cho cộng đồng.

Ba là, ưu tiên những cá nhân có định hướng sáng tạo bền vững, tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng tham gia các hoạt động truyền thông tích cực, các chương trình, phong trào của tổ chức Đoàn.

Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Hải Long chủ trì, trao đổi trong buổi gặp mặt báo chí. (Ảnh: Phương Thuận)

"Quan điểm xuyên suốt của Trung ương Đoàn là không lựa chọn những người nổi tiếng nhất, mà lựa chọn những cá nhân tiêu biểu về giá trị sáng tạo, sức ảnh hưởng tích cực và trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, bên cạnh những nhà sáng tạo có hàng triệu người theo dõi, chương trình cũng ghi nhận những gương mặt có quy mô ảnh hưởng chưa lớn nhưng sở hữu những sản phẩm ý nghĩa, tạo ra giá trị xã hội thiết thực" đại diện Ban tổ chức cho biết.

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, Ban tổ chức cho biết Chương trình Gặp mặt và tôn vinh thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 sẽ được tổ chức trong hai ngày 28 và 29.11 tại TP.HCM.

Trong 2 ngày diễn ra chương trình, 100 đại biểu chính thức sẽ tham gia chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp giữa giáo dục truyền thống, tham quan trải nghiệm, hoạt động an sinh xã hội, trao đổi chuyên đề và tôn vinh các nhà sáng tạo nội dung số trẻ làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng.

Điểm nhấn của chương trình là Chương trình tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 và ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn, được tổ chức từ 19h00 đến 21h00 ngày 29/11/2026 tại Trường Đại học Hoa Sen. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức sẽ tôn vinh và trao biểu trưng, chứng nhận Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho 100 thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng; công bố và thực hiện nghi thức ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 – 2031.

Bên cạnh các hoạt động chính, chương trình còn tổ chức không gian triển lãm, trưng bày, giới thiệu những sản phẩm sáng tạo nội dung số tích cực, các mô hình, giải pháp công nghệ và hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tạo điều kiện để các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng cơ hội hợp tác.