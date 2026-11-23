Ông Hoàng Đức Nam - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban công tác Đoàn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Triều Minh

Đây là lần đầu tiên Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng. Chương trình năm 2026 có chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI”, với thông điệp “Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực”.

Theo Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định xem xét chất lượng nội dung, giá trị giáo dục, khả năng lan tỏa và những đóng góp của ứng viên đối với cộng đồng. Chương trình ghi nhận cả những gương mặt có lượng người theo dõi khiêm tốn nhưng sở hữu sản phẩm mang lại giá trị thiết thực. Hội đồng cũng xem xét định hướng sáng tạo lâu dài và sự sẵn sàng tham gia các hoạt động vì cộng đồng của ứng viên.

Quy trình đăng ký, tiếp nhận và chấm hồ sơ được thực hiện trên cổng thông tin kol.doanthanhnien.vn. Các tỉnh, thành đoàn giới thiệu và xác nhận hồ sơ, còn Hội đồng xét chọn đánh giá, chấm điểm trực tiếp trên hệ thống. Công nghệ trí tuệ nhân tạo được dùng để hỗ trợ rà soát, sàng lọc ban đầu.

Các đại biểu hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ quảng bá hình ảnh, sản phẩm địa phương, giới thiệu lịch sử và di sản đến chia sẻ kỹ năng sống, kiến thức nghề nghiệp, công nghệ và thực hiện các hoạt động tình nguyện. Đại biểu trẻ nhất 19 tuổi, lớn nhất 35 tuổi. Trong số 100 đại biểu, 48 người được các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc giới thiệu, 52 người tự ứng cử.

Ông Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Triều Minh

Tại buổi gặp mặt báo chí trước chương trình, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh giá trị mà sản phẩm mang lại cho xã hội là thước đo quan trọng của sức ảnh hưởng trên không gian mạng. Nội dung số có thể giúp người trẻ hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Việt Nam, cổ vũ lối sống đẹp và khuyến khích cộng đồng tham gia những việc làm thiết thực.

Điểm nhấn của chương trình là việc ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026–2031, với 100 thanh niên được tôn vinh là những thành viên đầu tiên. Cổng thông tin đã phục vụ khâu xét chọn được định hướng phát triển thành nơi kết nối thành viên, chia sẻ ý tưởng và phối hợp triển khai các chiến dịch truyền thông vì cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham gia hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa, di sản, hoạt động an sinh xã hội và các diễn đàn trao đổi chuyên đề. Ban Tổ chức kỳ vọng những trải nghiệm này sẽ trở thành chất liệu để các đại biểu thực hiện bài viết, hình ảnh, video và các sản phẩm truyền thông có giá trị giáo dục, nhân văn.

Trung ương Đoàn mong các cơ quan báo chí tiếp tục giới thiệu những sản phẩm và đóng góp cụ thể của các nhà sáng tạo trẻ. Các doanh nghiệp, đơn vị truyền thông và công nghệ được kỳ vọng đồng hành về chuyên môn, công nghệ và nguồn lực để mạng lưới duy trì hoạt động sau lễ tôn vinh.