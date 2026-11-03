Trung ương Đoàn tìm kiếm, tôn vinh 100 nhà sáng tạo nội dung số trẻ

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa có thông báo tiếp nhận hồ sơ tham dự Liên hoan toàn quốc và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026.

Chương trình có chủ đề "Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI", biểu dương những người trẻ có sản phẩm nội dung mang giá trị giáo dục, văn hóa và đóng góp cho cộng đồng; kết nối nhà sáng tạo với cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số và báo chí.

Cổng nhận hồ sơ trực tuyến Liên hoan toàn quốc 2026 Nhà sáng tạo nội dung số trẻ.

Hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; góp phần triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, chương trình góp phần thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Liên hoan dự kiến lựa chọn, tôn vinh 100 nhà sáng tạo nội dung số tích cực tiêu biểu trên toàn quốc. Các ứng viên được xét chọn theo 8 nhóm lĩnh vực, gồm: Lý tưởng cách mạng và truyền thông chính sách; lịch sử, văn hóa và di sản; giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; học tập, nghề nghiệp và khởi nghiệp; lối sống đẹp và an toàn trên môi trường số; tình nguyện, an sinh xã hội và môi trường; văn học, nghệ thuật, thể thao và giải trí sáng tạo; du lịch, quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam từ đủ 16-35 tuổi, tính đến ngày 31/12/2026, đang sinh sống, học tập hoặc làm việc trong nước hoặc nước ngoài. Ứng viên cần trực tiếp tham gia sáng tạo, sản xuất, biên tập, vận hành hoặc lan tỏa sản phẩm, kênh nội dung số tích cực. Người tham gia có thể đăng ký với tư cách cá nhân hoặc đại diện nhóm, ê-kíp sáng tạo.

Các nhà sáng tạo nội dung số tham gia buổi tọa đàm do Trung ương Đoàn tổ chức.

Theo Trung ương Đoàn, các nền tảng số ngày càng tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, đặc biệt là nhận thức, lối sống và hành vi của giới trẻ. Trong đó, những nhà sáng tạo nội dung giữ vai trò quan trọng trong định hình xu hướng, lan tỏa thông tin và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Nhiều thanh niên đã khai thác hiệu quả các phương thức truyền thông hiện đại để giới thiệu lịch sử, văn hóa dân tộc, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, lan tỏa lối sống tích cực, tinh thần tình nguyện, khởi nghiệp và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Thông qua Liên hoan, Trung ương Đoàn mong muốn ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các nhà sáng tạo nội dung số trẻ; khuyến khích thanh niên ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và khai thác hiệu quả các nền tảng số để sản xuất những nội dung hấp dẫn, có chiều sâu, mang giá trị giáo dục, văn hóa và trách nhiệm xã hội. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế sáng tạo, công nghiệp nội dung số và phát huy vai trò của thanh niên trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Lễ tôn vinh dự kiến diễn ra ngày 29/11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, kết hợp các hoạt động giao lưu, trao đổi về sáng tạo nội dung có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI. Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn dự kiến ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031 nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy hoạt động sáng tạo và lan tỏa những nội dung tích cực trên không gian mạng.

Ứng viên có thể tự ứng cử hoặc được các tổ chức Đoàn, cơ quan, đơn vị, báo chí, truyền thông và nền tảng số đề cử. Ứng viên đăng ký tài khoản, kê khai thông tin, cung cấp sản phẩm nội dung tiêu biểu và tài liệu minh chứng tại cổng thông tin trực tuyến https://kol.doanthanhnien.vn. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 10/11/2026.