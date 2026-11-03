Trung ương Đoàn tìm kiếm, tôn vinh 100 nhà sáng tạo nội dung số

Với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI”, liên hoan nhằm phát hiện, biểu dương và kết nối những người trẻ sử dụng sức sáng tạo, tri thức và tầm ảnh hưởng để lan tỏa các giá trị tích cực, góp phần xây dựng không gian mạng văn minh, an toàn, lành mạnh.

Năm nay, liên hoan dự kiến lựa chọn, tôn vinh 100 thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực tiêu biểu trên toàn quốc. Việc xét chọn được thực hiện trên 8 nhóm lĩnh vực: lý tưởng cách mạng và truyền thông chính sách; lịch sử, văn hóa và di sản; giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; học tập, nghề nghiệp và khởi nghiệp; lối sống đẹp và an toàn trên môi trường số; tình nguyện, an sinh xã hội và môi trường; văn học, nghệ thuật, thể thao và giải trí sáng tạo; du lịch, quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam.

Đối tượng tham dự là công dân Việt Nam từ 16 đến 35 tuổi (tính đến ngày 31-12), đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước hoặc nước ngoài. Ứng viên có thể đăng ký với tư cách cá nhân hoặc đại diện nhóm, ê-kíp sáng tạo nội dung, trực tiếp sáng tạo hoặc vận hành...

Người tham dự đăng ký tài khoản, kê khai thông tin, cung cấp sản phẩm nội dung tiêu biểu và tài liệu minh chứng theo hướng dẫn tại cổng đăng ký trực tuyến: https://kol.doanthanhnien.vn.