Trung ương Đoàn mở cổng đăng ký tôn vinh 100 nhà sáng tạo nội dung số trẻ

Theo thông tin từ Trung ương Đoàn, đơn vị sẽ chính thức mở cổng tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự Liên hoan toàn quốc và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 tại địa chỉ https://kol.doanthanhnien.vn. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 10/11/2026.

Với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI”, Liên hoan hướng tới phát hiện, biểu dương và kết nối những người trẻ đang sử dụng tri thức, sức sáng tạo và tầm ảnh hưởng của mình để lan tỏa các giá trị tích cực, góp phần xây dựng không gian mạng văn minh, an toàn, lành mạnh.

Hoạt động được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; góp phần triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, Liên hoan cũng gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng tác động sâu rộng đến nhận thức, lối sống và hành vi xã hội, người sáng tạo nội dung không chỉ góp phần định hình xu hướng mà còn có khả năng truyền cảm hứng, thúc đẩy những thay đổi tích cực trong cộng đồng. Nhiều bạn trẻ đang sử dụng các phương thức truyền thông hiện đại để giới thiệu lịch sử, văn hóa dân tộc, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, lan tỏa lối sống đẹp, tinh thần tình nguyện, khởi nghiệp và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Thông qua Liên hoan, Trung ương Đoàn mong muốn khuyến khích thanh niên khai thác hiệu quả công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số để tạo ra những sản phẩm hấp dẫn, có chiều sâu, mang giá trị giáo dục, văn hóa và trách nhiệm xã hội. Qua đó, phát huy vai trò của người trẻ trong phát triển kinh tế sáng tạo, công nghiệp nội dung số và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Điểm nhấn của Liên hoan năm 2026 là dự kiến lựa chọn, tôn vinh 100 thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực tiêu biểu trên toàn quốc. Các ứng viên được xem xét theo 8 nhóm lĩnh vực: lý tưởng cách mạng và truyền thông chính sách; lịch sử, văn hóa và di sản; giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; học tập, nghề nghiệp và khởi nghiệp; lối sống đẹp và an toàn trên môi trường số; tình nguyện, an sinh xã hội và môi trường; văn học, nghệ thuật, thể thao và giải trí sáng tạo; du lịch, quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam.

Đối tượng tham dự là công dân Việt Nam từ 16 đến 35 tuổi (tính đến ngày 31/12/2026), đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước hoặc nước ngoài, trực tiếp tham gia sáng tạo, sản xuất, biên tập, vận hành hoặc lan tỏa các sản phẩm, kênh nội dung số tích cực. Ứng viên có thể đăng ký với tư cách cá nhân hoặc đại diện nhóm, ê-kíp sáng tạo nội dung theo quy định.

Hồ sơ được tiếp nhận thông qua hình thức đề cử của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ quan báo chí, truyền thông, nền tảng số hoặc do cá nhân trực tiếp tự ứng cử. Người tham gia đăng ký tài khoản, kê khai thông tin, cung cấp các sản phẩm nội dung tiêu biểu và tài liệu minh chứng theo hướng dẫn trên cổng đăng ký trực tuyến.