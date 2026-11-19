Ngày 18/11, Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Thái Nguyên và xã Thanh Tịnh tổ chức khánh thành tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn Nà Quang (xã Thanh Tịnh, tỉnh Thái Nguyên).

Dự buổi lễ có anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đại diện tỉnh Thái Nguyên cùng chính quyền và nhân dân xã Thanh Tịnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn Nà Quang, xã Thanh Tịnh

Theo đó, tuyến đường mới có chiều dài 100m, rộng 3,5m, mặt đường bê tông dày 20cm, với tổng kinh phí 250 triệu đồng do Trung ương Đoàn tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nguyễn Việt - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Tịnh cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã có diện tích 112km2, dân số khoảng 9.000 người. Hiện địa phương còn 3 thôn đặc biệt khó khăn, trong đó có thôn Nà Quang. Hạ tầng giao thông tại một số khu vực chưa hoàn thiện, nhiều tuyến đường vẫn là đường đất, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Người dân đi trên con đường mới.

Ông Việt cho biết, tuyến đường bê tông được đưa vào sử dụng sẽ góp phần cải thiện điều kiện giao thông, tạo thuận lợi cho người dân vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất và từng bước nâng cao chất lượng đời sống.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình sân thể thao tại xã Chợ Mới

Cùng ngày, đoàn công tác cũng dự lễ khánh thành công trình thanh niên “Sân thể thao Pickleball” tại thôn Khuân Bang (xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên). Công trình có tổng mức đầu tư hơn 80 triệu đồng, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1.

Sân thể thao đưa vào sử dụng tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, giúp người dân địa phương luyện tập, giao lưu thể thao, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe và xây dựng lối sống tích cực.