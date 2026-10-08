Trung ương bầu bổ sung một cục trưởng làm ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 họp (từ ngày 5-8/10), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung ông Trần Quang Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm giữ chức ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4. Ảnh: TTXVN

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Sau khi bầu bổ sung 1 ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 23 thành viên gồm:

1. Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm

2. Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực

3. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

4. Bà Trần Thị Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

5. Ông Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

6. Ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

7. Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

8. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm

9. Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm

10. Ông Trần Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm

11. Ông Đào Thế Hoằng, Ủy viên

12. Ông Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên

13. Ông Đinh Văn Cường, Ủy viên

14. Ông Trần Quốc Bình, Ủy viên

15. Ông Trịnh Thế Bình, Ủy viên

16. Ông Ngô Đăng Nhật, Ủy viên

17. Ông Triệu Văn Chiến, Ủy viên

18. Ông Hoàng Công Huấn, Ủy viên

19. Ông Nguyễn Văn Oanh, Ủy viên

20. Ông Trần Việt Hà, Ủy viên

21. Ông Phạm Thái Hà, Ủy viên

22. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên

23. Ông Trần Quang Bảo, Ủy viên.