Trung tướng Vũ Trung Kiên: Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, mua bán người

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và UBND xã, phường biên giới.

Đại tá Nguyễn Thanh Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chủ trì tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống mua bán người, gắn với phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép. Trong đó, các đơn vị rà soát 134 địa bàn, 78 đối tượng; tổ chức gần 3.500 buổi tuyên truyền cho hơn 230.000 lượt người. Các đơn vị xác lập, đấu tranh nhiều chuyên án mua bán người, bắt giữ các đối tượng và phối hợp giải cứu nhiều nạn nhân.

Công tác phối hợp, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đã tiếp nhận, sàng lọc nhiều trường hợp nạn nhân và người có dấu hiệu bị mua bán; phối hợp giải cứu các nạn nhân bị bán sang nước khác.

Hội nghị đã triển khai Kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu khu vực biên giới, vùng biển không có ma túy, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng, lực lượng BĐBP trong tổ chức đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, biển đảo.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các đơn vị chủ động nắm, dự báo tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, mua bán người. Trong đó, tập trung vào tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm có tính chất xuyên quốc gia.

Trung tướng Vũ Trung Kiên đề nghị các đơn vị đẩy mạnh xây dựng xã, phường, đặc khu vùng biên giới, vùng biển không có ma túy; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong nước và hợp tác với lực lượng chức năng các nước.