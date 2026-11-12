Trung tướng Vũ Trung Kiên thăm, kiểm tra Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP cùng các thành viên Đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP thăm, kiểm tra tại Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu...

Tại buổi làm việc, đại diện chỉ huy Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đã báo cáo với với đoàn về tình hình hoạt động của đơn vị, năm 2026 đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đơn vị tổ chức 36 lần tuần tra đường biên, mốc quốc giới với 180 lượt cán bộ, chiến sĩ và 24 lượt người dân tham gia.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thăm hỏi, động viên nhân dân xã Sin Suối Hồ.

... tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị đã chủ trì bắt giữ, khởi tố 3 vụ với 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1.733g heroin cùng các tang vật liên quan; phối hợp với lực lượng Công an bắt giữ 8 vụ với 16 đối tượng liên quan đến ma túy. Đơn vị phối hợp tổ chức 18 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 1.583 lượt người; triển khai mô hình “BĐBP chung tay đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”; hỗ trợ nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số...

Trung tướng Vũ Trung Kiên phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Trung tướng Vũ Trung Kiên ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đạt được trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ biên giới; chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trung tướng Vũ Trung Kiên ghi sổ vàng truyền thống của Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy hiệu quả công tác vận động quần chúng, tích cực hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tướng Vũ Trung Kiên và đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo xã Sin Suối Hồ.

Nhân dịp này, Trung tướng Vũ Trung Kiên đã trao tặng 60 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Bộ Tư lệnh BĐBP đối với đồng bào khu vực biên giới, góp phần động viên nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, cùng BĐBP tham gia quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.