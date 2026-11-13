Trung tướng Vũ Trung Kiên dự lễ khánh thành Nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sĩ khu vực Huổi Luông

Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Nguyễn Sỹ Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Công trình Nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sĩ khu vực Huổi Luông được khởi công đầu năm 2026. Bên cạnh sự đóng góp về vật chất, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông cùng cán bộ, công chức xã Phong Thổ và đoàn viên, thanh niên, nhân dân trên địa bàn đã tham gia lao động, góp phần hoàn thiện công trình.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình sửa chữa, nâng cấp Nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sĩ khu vực Huổi Luông (xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Nhà bia có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; tri ân những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự bình yên của nhân dân và chủ quyền thiêng liêng của biên giới quốc gia. Công trình là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tặng quà gia đình chính sách, người có công và các hộ dân khu vực Huổi Luông, xã Phong Thổ.

Tại buổi lễ, Trung tướng Vũ Trung Kiên và đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh đã trao 60 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công và các hộ dân ở khu vực Huổi Luông, xã Phong Thổ.

Dịp này, đoàn công tác Bộ đội Biên phòng và tỉnh Lai Châu đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm ghi tên các Anh hùng liệt sĩ Ma Ly Pho; Đài tưởng niệm ghi tên các Anh hùng liệt sĩ Dào San; trao 120 suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công và các hộ dân trên địa bàn.