Trung tướng Vũ Trung Kiên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm và giao lưu pickleball với lãnh đạo tỉnh Lai Châu

Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng thờ Bác Hồ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Trong không khí trang nghiêm tại Phòng thờ Bác Hồ, Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng các thành viên đoàn công tác thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hoạt động dâng hương thể hiện lòng thành kính, biết ơn của cán bộ, chiến sĩ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ đội Biên phòng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng các thành viên đoàn công tác trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Tiếp đó, Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng các thành viên đoàn công tác tham gia trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Hoạt động góp phần thực hiện lời dạy của Bác Hồ về trồng cây, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đơn vị chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thăm hỏi, động viên cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Trung tướng Vũ Trung Kiên và các thành viên đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Nhân dịp này, Trung tướng Vũ Trung Kiên đã gặp gỡ, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đối với lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới Tây Bắc của Tổ quốc.

Các vận động viên nhận cúp, hoa và chụp ảnh lưu niệm tại chương trình giao lưu pickleball giữa Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Chiều tối cùng ngày, tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu diễn ra chương trình giao lưu pickleball giữa đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Tham dự và trực tiếp thi đấu giao lưu có Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đồng chí Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Các vận động viên chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào thi đấu giao lưu pickleball tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Trong không khí thân tình, cởi mở, các vận động viên tham gia những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp mắt, thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng. Chương trình không đặt nặng kết quả thắng, thua mà hướng tới tăng cường giao lưu, gắn bó giữa lãnh đạo tỉnh Lai Châu với đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Các vận động viên thi đấu sôi nổi, cống hiến những pha bóng đẹp mắt trong không khí đoàn kết, thân tình. Ảnh: Thanh Xuân

Các hoạt động trong chương trình công tác góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương; tạo động lực để các bên tiếp tục đồng hành, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.