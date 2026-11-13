Trung tướng Vũ Trung Kiên: Bộ đội Biên phòng Lai Châu là điểm sáng trong xây dựng thế trận lòng dân
Ngày 13-11, tại tỉnh Lai Châu, đoàn công tác Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn làm việc với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu về kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng.
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