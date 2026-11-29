Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phổ Quang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi giúp người dân di chuyển tài sản đến vị trí an toàn. Ảnh: Văn Tánh

Nội dung điện nêu rõ, những ngày qua, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và các hình thái thời tiết nguy hiểm, thời tiết trên cả nước diễn biến bất thường. Tại khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, trọng tâm là tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn gây ngập úng ở một số khu vực trũng thấp, sạt lở đất, đá, làm thiệt hại tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Trước tình hình đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện tích cực tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua khó khăn, nguy hiểm, kịp thời hỗ trợ chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả, góp phần chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân.

Những việc làm thiết thực, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ được nhân dân khu vực biên giới, nhất là tại các địa bàn chịu ảnh hưởng của mưa lũ, tin yêu, ghi nhận; qua đó góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của lực lượng Bộ đội Biên phòng, củng cố niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ghi nhận, biểu dương tinh thần tích cực, chủ động của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, nhất là Bộ đội Biên phòng các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa.

Trước dự báo mưa lũ trong những ngày tới còn diễn biến phức tạp, nhằm chủ động ứng phó kịp thời với các hình thái thời tiết cực đoan, nguy hiểm, hạn chế thấp nhất thiệt hại và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bộ đội, chính quyền và đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Các đơn vị phải chủ động theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng để xây dựng phương án bảo đảm an toàn về người và tài sản. Duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm đầy đủ vật chất, hậu cần, kỹ thuật, sẵn sàng xử lý các tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, chú trọng các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất, đá và các công trình đê, kè, hồ, đập xung yếu.

Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chủ động di dời, sơ tán nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; xây dựng phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm tại nơi sơ tán, không để người dân thiếu đói, thiếu chỗ ở.

Đặc biệt, đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ; xác định ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là “Mệnh lệnh của trái tim”, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của Quân đội nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng.

Cùng với đó, cần kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo, không để người dân bị thiếu đói, không có nhà ở trong những ngày xảy ra thiên tai.

Để bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Trung tướng Vũ Trung Kiên giao Bộ Tham mưu chủ động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện điện chỉ đạo. Cục Chính trị chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tăng cường tuyên truyền, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; kịp thời đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và đề xuất ủng hộ, giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại do sự cố, thiên tai.

Cục Hậu cần - Kỹ thuật chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho bộ đội, vũ khí, trang bị, doanh trại; bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc y tế, nhất là đối với các đơn vị có nguy cơ bị chia cắt, cô lập.

Các học viện, nhà trường, hải đoàn Biên phòng và trung tâm huấn luyện chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu. Lữ đoàn Thông tin 21 chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.