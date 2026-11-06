Trung tướng Trương Mạnh Dũng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cục Công trình Quốc phòng

Cùng dự buổi lễ có Thượng tướng Trương Quang Khánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Binh chủng Công binh và Cục Công trình Quốc phòng.

Diễn văn kỷ niệm do Đại tá Nguyễn Đức Tài, Cục trưởng Cục Công trình Quốc phòng trình bày đã ôn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tri ân những người đã cống hiến cho sự nghiệp công trình quốc phòng; khẳng định trách nhiệm tiếp nối truyền thống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Trương Mạnh Dũng trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Cục Công trình Quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Đức Tài nhấn mạnh: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, yêu cầu củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội và chuẩn bị công trình phòng thủ đặt ra ngày càng cấp thiết. Ngày 7-11-1956, Bộ Tổng Tư lệnh ban hành quyết định thành lập Phòng Công trình, tiền thân của Cục Công trình Quốc phòng ngày nay.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cùng với các lực lượng của Binh chủng, cơ quan công trình đã góp phần tạo nên hệ thống công trình phục vụ chiến đấu, bảo vệ lực lượng và bảo đảm chỉ huy. Đặc biệt, cán bộ, nhân viên của cơ quan công trình được tham gia nhiệm vụ nghiên cứu, chỉ đạo xây dựng công trình phục vụ nơi ở, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi Người qua đời, tiếp tục tham gia bảo đảm những công trình bảo vệ, giữ gìn thi hài Bác trong những năm chiến tranh.

Cục Công trình Quốc phòng thực hiện tốt chức năng đầu ngành về xây dựng, quản lý, bảo vệ, bảo quản công trình chiến đấu trong toàn quân; nghiên cứu, đề xuất với Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh tham mưu với Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về công trình quốc phòng. Cục đã tham mưu quy hoạch, khảo sát, thiết kế, chỉ đạo thi công hàng nghìn công trình đường hầm, hàng vạn công sự, trận địa cùng hệ thống đường cơ động, bến vượt, nhà ga, sân bay, góp phần bảo đảm chiến đấu, củng cố thế trận phòng thủ đất nước.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Cục đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; được tặng 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và năm 2026 được tặng Huân chương Quân công hạng Ba.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trương Mạnh Dũng biểu dương những thành tích, cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, kỹ sư, nhân viên Cục Công trình Quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng thế trận quốc phòng, thế trận phòng thủ đất nước. Trong thời chiến cũng như thời bình, người lính Công binh công trình có mặt trên khắp mọi miền Tổ quốc, lập nhiều thành tích vẻ vang.

Nhấn mạnh trong thời gian tới đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới, đòi hỏi rất cao đối với Binh chủng Công binh và Cục Công trình Quốc phòng, Trung tướng Trương Mạnh Dũng yêu cầu Cục Công trình Quốc phòng tập trung nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; tham mưu với Binh chủng Công binh đề xuất Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, xây dựng, quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng trong phạm vi cả nước; sẵn sàng thực hiện các công trình trọng điểm khi được giao.

Đại tá Nguyễn Đức Tài, Cục trưởng Cục Công trình Quốc phòng trình bày diễn văn kỷ niệm.

Đẩy mạnh nghiên cứu, thu thập thông tin về âm mưu, thủ đoạn sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật mới và xác định các biện pháp phòng, chống để tham mưu đề xuất quy hoạch và chỉ đạo xây dựng, chú trọng yếu tố bí mật và kháng lực công trình. Thường xuyên cập nhật và ứng dụng các công nghệ mới, vật liệu mới thi công công trình. Nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, thực hiện nhanh các nhiệm vụ đột xuất, công trình khẩn cấp. Đồng thời, coi trọng nâng cao trình độ về nghệ thuật tác chiến, nghệ thuật bảo đảm công binh, gắn nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chủ động hướng dẫn, chỉ đạo toàn quân thi công công trình quốc phòng trong phạm vi được giao, xứng đáng là đơn vị đầu ngành toàn quân về xây dựng công trình quốc phòng.