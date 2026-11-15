Trung tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Trực Ninh B và đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ

Đồng chí Trung tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 2 tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng thầy và trò Trường THPT Trực Ninh B.

Cùng dự có đồng chí Phạm Quang Ái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thường trực Đảng uỷ, UBND xã Minh Thái cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm .

Tiền thân của Trường THPT Trực Ninh B là Trường Phổ thông Cấp 3C Hải Hậu, thành lập mùa thu năm 1976. Những ngày đầu nhà trường chỉ có 2 dãy nhà cấp 4 với 8 phòng học, 20 thầy cô giáo và hơn 330 học sinh. Vượt qua muôn vàn thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng như giai đoạn biến động sĩ số cuối thập niên 1980, tập thể sư phạm nhà trường luôn bám lớp, bám trường, giữ vững ngọn lửa hiếu học.

Từ năm 1996 đến nay, Trường THPT Trực Ninh B bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Hệ thống phòng học cao tầng, nhà hiệu bộ, nhà chức năng được đầu tư khang trang, đồng bộ. Hiện, trường duy trì ổn định 30-31 lớp công lập với khoảng 1.300 học sinh và 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có gần 50% là cựu học sinh trở về công tác. Năm học 2023 - 2024, trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, Chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp- An toàn và Thư viện chuẩn mức độ 2.

Các em học sinh Trường THPT Trực Ninh B trong ngày kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường không ngừng bứt phá. Giai đoạn 2018 - 2026, trường duy trì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 100% trong 9 năm liên tiếp. Riêng năm học 2025 - 2026, điểm trung bình thi tốt nghiệp tăng 9 bậc, gần 80% học sinh đỗ nguyện vọng 1 đại học, cao đẳng; tỷ lệ học sinh học lực xuất sắc và giỏi đạt 63,07%; đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh giành 37 giải cá nhân cùng nhiều thành tích cao ở các sân chơi hùng biện tiếng Anh và thể dục thể thao.

Đồng chí Phạm Quang Ái, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Trường THPT Trực Ninh B.

Đồng chí Phạm Quang Ái, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường THPT Trực Ninh B.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, trong những năm qua nhà trường đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Chủ tịch UBND tỉnh. Đặc biệt, năm học 2025 - 2026, Trường THPT Trực Ninh B vinh dự được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.

Bước sang chặng đường mới, thầy và trò nhà trường quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục STEM và kỹ năng sống, giữ vững vị thế trường Chuẩn quốc gia mức độ 2, tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang trên quê hương Ninh Bình.