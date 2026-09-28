Trung tướng Nguyễn Hữu Chính tái đắc cử Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng; đại biểu các đoàn thể Trung ương; các hội quần chúng, cùng hơn 250 đại biểu đại diện cho gần 400.000 hội viên trong toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Thái Học phát biểu tại đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thái Học tặng hoa chúc mừng đại hội.

Diễn văn khai mạc đại hội do Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam trình bày khẳng định: Đại hội lần thứ VI với chủ đề “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, xây dựng tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V; nhìn nhận những hạn chế, khó khăn, làm rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ VI (2026-2031); đồng thời bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, bảo đảm sự kế thừa, đoàn kết và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đại hội cũng khẳng định quyết tâm đổi mới để phát triển, đoàn kết để hành động, trách nhiệm để cống hiến, đưa công tác Hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn; huy động ngày càng nhiều nguồn lực chăm lo, giúp đỡ nạn nhân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam xác định phương hướng, mục tiêu chủ yếu: Tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư, đẩy mạnh Phong trào Thi đua “Vì NNCĐDC”, quan tâm chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân mang tính bền vững. Đổi mới nội dung, hình thức vận động nguồn lực trong nước và quốc tế; chủ động, tích cực đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC phù hợp với tình hình, điều kiện mới.

Toàn hội phấn đấu thực hiện tốt 3 khâu đột phá: Đột phá xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh; đột phá trong rà soát nắm tổng thể nạn nhân trong toàn quốc, vận động nguồn lực và chăm sóc giúp đỡ nạn nhân; đột phá đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chuyên viên.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính phát biểu khai mạc đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, công tác chăm lo NNCĐDC/dioxin không phải là hoạt động từ thiện đơn thuần mà phải xuất phát từ tình cảm, lương tâm và trách nhiệm. Vì vậy, cần xây dựng cơ chế, chính sách và các chương trình hỗ trợ thiết thực, bền vững, lâu dài; phấn đấu để không NNCĐDC nào phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về vật chất và tinh thần, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong đó, lấy hội viên làm trung tâm, lấy hiệu quả hoạt động và mức độ hài lòng của hội viên làm thước đo. Hội cần đổi mới phương thức hoạt động, từng bước khắc phục tính dàn trải, phong trào; hướng mạnh về cơ sở, sâu sát nạn nhân, để tổ chức Hội thực sự là mái nhà chung, là nơi hội viên được quan tâm, chăm sóc, chia sẻ và đồng hành. Mọi hoạt động phải hướng tới giải quyết những nhu cầu thiết thực của nạn nhân, nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm lo.

Các đại biểu chụp ảnh chung với Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội làm tốt vai trò đoàn kết, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên trong cuộc sống. Hội cần tăng cường điều tra, khảo sát, nắm chắc số người bị phơi nhiễm, số nạn nhân và những trường hợp cần được hỗ trợ; chủ động nghiên cứu, đề xuất chính sách, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nạn nhân. Cùng với chăm lo đời sống vật chất, cần quan tâm đời sống tinh thần, động viên, cổ vũ những tấm gương nạn nhân vượt khó, vươn lên, đóng góp cho gia đình và xã hội; qua đó tạo động lực để hội viên chủ động vượt qua hoàn cảnh, hòa nhập và phát triển.

Chủ động, tích cực mở rộng và nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, tăng cường hợp tác quốc tế trong hành trình đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC/dioxin. Hội cần tăng cường phối hợp với các tổ chức đối ngoại nhân dân, nhất là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các cơ quan, tổ chức liên quan; chủ động thông tin, vận động sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với NNCĐDC Việt Nam. Qua đó tiếp tục khẳng định hậu quả lâu dài của chiến tranh hóa học, thúc đẩy trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời lan tỏa hình ảnh Việt Nam là dân tộc yêu chuộng hòa bình, lên án chiến tranh và tích cực khắc phục hậu quả chiến tranh.

Đồng chí Nguyễn Thái Học đề nghị Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam sau đại hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng chăm lo, bảo vệ quyền lợi hội viên; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của NNCĐDC/dioxin trong tình hình mới.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước tiếp tục được suy tôn làm Chủ tịch danh dự của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Hữu Chính tái đắc cử Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã có thư gửi cán bộ, hội viên và NNCĐDC Việt Nam.