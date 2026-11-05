Trung tướng Nguyễn Bá Lực thăm, làm việc tại Trường Sĩ quan Không quân

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Phùng Thị Phú, Phó cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu); thành viên một số cơ quan của Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực chúc mừng Trường Sĩ quan Không quân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực phát biểu tại buổi làm việc.

Đón đoàn công tác có Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, Phó chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; đại diện các cơ quan Quân chủng; Đại tá Đoàn Thế Sơn, Hiệu trưởng Nhà trường; Thiếu tướng Lê Văn Uy, Chính ủy Nhà trường, cùng Ban giám hiệu và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

Tại buổi làm việc, Đại tá Đoàn Thế Sơn đã báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật của Nhà trường từ đầu năm 2026 đến nay.

Đại tá Đoàn Thế Sơn, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Lê Văn Uy, Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân phát biểu.

Qua thăm, kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Trung tướng Nguyễn Bá Lực biểu dương những kết quả mà Trường Sĩ quan Không quân đã đạt được trong thời gian qua. Nhất là, vừa qua Nhà trường đã tổ chức diễn tập bắn, ném bom, đạn thật đối với Trung đoàn 910 và Trung đoàn 940 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2 bảo đảm an toàn tuyệt đối, kết quả 100% đạt giỏi và xuất sắc.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Trường Sĩ quan Không quân tiếp tục quán triệt và thực hiện đột phá về phát triển giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo phi công quân sự, để học viên sau khi tốt nghiệp làm chủ được bầu trời, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đoàn công tác tham quan Phòng Studio, Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Sĩ quan Không quân.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực kiểm tra học viên phi công huấn luyện tại Trung tâm mô phỏng.

Nhà trường thường xuyên rà soát, bổ sung kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn theo quy định, sớm hoàn chỉnh đề án xây dựng nhà trường theo Bộ tiêu chí nhà trường Quân đội thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị mô phỏng trong dạy học và các hoạt động.

Đẩy mạnh hợp tác với đối tác nước ngoài trong đề xuất mua sắm trang thiết bị, bảo đảm kỹ thuật, đào tạo phi công quân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Bảo đảm tốt hậu cần, tài chính, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.