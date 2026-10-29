Trung tướng Nguyễn Bá Lực kiểm tra diễn tập tại Hà Tĩnh

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, quán triệt mục đích, yêu cầu hội nghị và các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

Đại tá Hoàng Xuân Đông, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, báo cáo quyết tâm tác chiến phòng thủ, đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo. Đại tá Phạm Văn Sâm, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, báo cáo dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

Đại tá Hoàng Xuân Đông, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo quyết tâm tác chiến phòng thủ.

Các ý kiến thảo luận bám sát tình hình thực tế, nhiệm vụ của từng đơn vị, đề xuất biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

Các đại biểu phát biểu đóng góp vào quyết tâm tác chiến phòng thủ và dự thảo nghị quyết lãnh đạo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm khẳng định, Đảng ủy đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, bổ sung những vấn đề quan trọng vào quyết tâm tác chiến phòng thủ; quyết nghị chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Bá Lực đánh giá cao sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh trong huy động cả hệ thống chính trị, chuẩn bị nhân lực, vật lực, phương tiện, thiết bị phục vụ diễn tập năm 2026.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực và đoàn công tác kiểm tra sa bàn tập bài.

Đồng chí ghi nhận người chủ trì điều hành hội nghị đúng quy định; các ý kiến phát biểu đầy đủ, sát thực tiễn đơn vị và đối tượng tác chiến; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thể hiện tốt nội dung báo cáo quyết tâm. Công tác tổ chức, chỉ huy, điều hành, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng chặt chẽ, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các khung tập thực hiện đúng kế hoạch điều hành của Ban chỉ đạo tác chiến phòng thủ Quân khu; đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị trong thực binh đánh địch tiến công đổ bộ đường biển, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập của Quân khu và tỉnh.