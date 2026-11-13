Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn dự khánh thành Tượng đài 'Nghe lời non nước' tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Tượng đài “Nghe lời non nước”. Ảnh: Thanh Bình

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Tượng đài “Nghe lời non nước”. Công trình được xây dựng trang nghiêm trong khuôn viên đơn vị, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tượng đài được khởi công xây dựng từ tháng 9/2026 với tổng kinh phí 260 triệu đồng. Trong đó, 160 triệu đồng là nguồn kinh phí xã hội hóa; phần còn lại được đóng góp bằng ngày công lao động và từ hoạt động tăng gia sản xuất của đơn vị.

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; ghi nhận và biểu dương những thành tích của đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn tặng quà các em học sinh theo chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Thanh Bình

Đồng chí Chính ủy và Đoàn công tác cũng trao tặng 8 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới được đơn vị nhận đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Trong số 8 em được nhận quà có một em là "con nuôi đồn Biên phòng" do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu. Những phần quà thiết thực đã kịp thời động viên, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn và Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1977-1979) tại Đồn 649 (nay là Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh). Ảnh: Thanh Bình

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn và Đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1977-1979) tại Đồn 649 (nay là Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh). Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, Đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với những cống hiến, hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn cùng Đoàn công tác thăm cột mốc số 30 trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Thanh Bình