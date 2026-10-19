Trung tướng Lê Xuân Thế thăm, kiểm tra động viên cán bộ, chiến sĩ tại Đồng Nai

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 thăm, kiểm tra và động viên lực lượng vũ trang thành phố Đồng Nai. Ảnh: Minh Tiến

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 và các đại biểu.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 động viên, kiểm tra tại Đại đội Bộ binh 1, Trung đoàn 41, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai. Ảnh: Minh Tiến

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đại tá Võ Thành Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố; Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS thành phố; Đại tá Huỳnh Công Tới, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố; Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các đại biểu.

Thủ trưởng Quân khu 7 tặng quà, động viên Đội đội Bộ binh 1, Trung đoàn 41, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai. Ảnh: Minh Tiến

Trong chương trình, đoàn thăm, kiểm tra nắm tình hình của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1, Trung đoàn 41, Bộ CHQS thành phố Đồng Nai; đến dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ vừa được Đội K76 Bộ CHQS thành phố tìm được đang được quàn tại khu vực Đội K76 đóng quân tạm thời.

Thủ trưởng Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai thăm, động viên Đại đội Bộ binh 1, Trung đoàn 41, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai. Ảnh: Minh Tiến

Trung tướng Lê Xuân Thế và đoàn công tác ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ; nắm tình hình địa bàn, kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị; đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; nhất là trên khu vực khó khăn, khu vực biên giới.

Tư lệnh Quân khu 7 nhấn mạnh: Đại đội Bộ binh 1 cùng các đơn vị bảo vệ biên giới phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động dự báo, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc khu vực biên giới.

Dịp này, Thủ trưởng Quân khu 7 và đoàn công tác đã tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1, Trung đoàn 41, Bộ CHQS thành phố Đồng Nai.