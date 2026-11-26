Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, cùng đại diện chỉ huy các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Tại buổi kiểm tra, Trung tướng Lê Văn Hướng và đoàn đã kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, hệ thống giảng đường, khu thực hành, phòng thí nghiệm, doanh trại và quy trình đào tạo nhân lực hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại.

Trung tướng Lê Văn Hướng và đoàn công tác kiểm tra tại Trường Cao đẳng Hậu cần 2.

Trung tướng Lê Văn Hướng và đoàn công tác kiểm tra cơ sở huấn luyện thực hành của Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự.

Thời gian qua, hai nhà trường đã chấp hành nghiêm biểu tổ chức biên chế, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng và tài sản công. Hai nhà trường tổ chức tốt các khóa đào tạo theo kế hoạch, nội dung, chương trình; phân bổ chỉ tiêu đào tạo khoa học, sát thực tế. Đồng thời duy trì nền nếp chính quy, tích cực đổi mới chương trình đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng hai nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Trung tướng Lê Văn Hướng ghi nhận, biểu dương hai nhà trường đã chủ động khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học gắn với hiện đại hóa hạ tầng đào tạo. Trường Cao đẳng Hậu cần 2 đã đẩy mạnh mô hình gắn kết đào tạo sát thực tiễn đơn vị và các bệnh viện quân - dân y; thực hiện hiệu quả mô hình “Giờ giảng hay, tiết học tốt”, mở rộng đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ Quân đội và xã hội. Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự tạo dấu ấn đột phá trong chuyển đổi số, xây dựng mô hình "nhà trường thông minh", số hóa giáo trình và ứng dụng công nghệ mô phỏng vào huấn luyện các chuyên ngành mũi nhọn, góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật trong toàn quân.

Trung tướng Lê Văn Hướng phát biểu kết luận kiểm tra.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn phát biểu.

Trung tướng Lê Văn Hướng yêu cầu hai nhà trường tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp, chuẩn bị tốt mọi mặt để triển khai hiệu quả chủ trương điều chỉnh tổ chức biên chế, sắp xếp hệ thống nhà trường Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối; chủ động rà soát, chuẩn hóa chương trình, cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên; giữ vững, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cho từng đối tượng học viên, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại trong tình hình mới.