Trung tướng Lê Văn Hướng dự Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Viện Tên lửa

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã và đang công tác tại Viện Tên lửa.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Thư của Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Viện Tên lửa đã phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa các sản phẩm thuộc lĩnh vực tên lửa, khí cụ bay có điều khiển và vũ khí trang bị có ứng dụng kỹ thuật tên lửa; tham gia khai thác làm chủ vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý.

Đại tướng Phan Văn Giang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của Viện Tên lửa trong 50 năm qua; mong Viện Tên lửa tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Lê Văn Hướng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Văn Hướng nhấn mạnh, qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Viện Tên lửa đã đi qua một hành trình nhiều gian khó nhưng rất đáng tự hào. "Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Viện cũng giữ được một mạch nguồn xuyên suốt: Khoa học gắn với nhiệm vụ, nghiên cứu gắn với thực tiễn, trí tuệ của người làm khoa học gắn với bản lĩnh của người quân nhân. Đó là giá trị cốt lõi của truyền thống Viện Tên lửa", Trung tướng Lê Văn Hướng nói.

Trên cơ sở phân tích tình hình thực tế, Trung tướng Lê Văn Hướng cho rằng, lĩnh vực tên lửa và vũ khí công nghệ cao đứng trước yêu cầu đặc biệt cao. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Viện Tên lửa khẳng định năng lực và vị trí. "Viện Tên lửa không chỉ làm tốt hơn những gì đang làm, mà phải chuẩn bị để làm được những điều hôm nay chưa làm được", Trung tướng Lê Văn Hướng nói.

Đại tá, TS Vũ Mạnh Tuấn, Viện trưởng Viện Tên lửa, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, trình bày diễn văn.

Trung tướng Lê Văn Hướng yêu cầu Viện Tên lửa chủ động tiếp cận, nghiên cứu, làm chủ công nghệ mới; hình thành năng lực nghiên cứu có chiều sâu, có tính hệ thống và khả năng tạo ra sản phẩm thực sự có giá trị đối với Quân đội; chủ động dự báo để đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu; chuẩn bị năng lực cho tương lai; làm chủ, lấy tự chủ công nghệ làm mục tiêu xuyên suốt; xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học là then chốt; coi trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; xây dựng Viện vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu...

Trung tướng Lê Văn Hướng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Viện Tên lửa.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Văn Hướng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Viện Tên lửa.