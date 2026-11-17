Tham gia đoàn công tác có chỉ huy, cán bộ một số cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị.

Lãnh đạo, chỉ huy Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội đón Trung tướng Lê Minh Quang cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi, lãnh đạo Trường Đại học VHNT Quân đội báo cáo với Trung tướng Lê Minh Quang và đoàn công tác những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động nghệ thuật, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện thời gian qua.

Trung tướng Lê Minh Quang cùng các đồng chí trong đoàn công tác và lãnh đạo, chỉ huy Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

Theo đó, nhà trường luôn chú trọng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; gắn đào tạo với thực tiễn hoạt động VHNT trong Quân đội và đời sống xã hội. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động biểu diễn, tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trong toàn quân, quảng bá hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đến với cộng đồng xã hội.

Trung tướng Lê Minh Quang phát biểu.

Qua nghe báo cáo, Trung tướng Lê Minh Quang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, phát triển VHNT, nhất là công tác đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật chất lượng cho Quân đội và đất nước.

Thiếu tướng Hoàng Đình Quý, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội báo cáo với Trung tướng Lê Minh Quang và đoàn công tác những kết quả nổi bật trong công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng đơn vị của nhà trường.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam, Trung tướng Lê Minh Quang gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, nhân viên nhà trường; mong muốn thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích đạt được, xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Trung tướng Lê Minh Quang và đoàn công tác trao lẵng hoa của Tổng cục Chính trị chúc mừng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

Đặc biệt, tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của các cấp về công tác giáo dục, đào tạo, văn hóa, văn nghệ; chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo kiến thức chuyên môn với bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống cho học viên. Qua đó, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, thực sự là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực VHNT có chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.